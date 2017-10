Címlap » Hírek » A Zoom bemutatta az ARQ AR-48 all-in-one eszközét A Zoom bemutatta az ARQ AR-48 all-in-one eszközét Zoom ARQ AR-48: all-in-one zenekészítő és élő előadásra is alkalmas hangszer elektronikus zenével foglalkozó kezdő és profi zenészek számára. A Zoom október 6-án jelentette be az ARQ AR-48 elektronikus hangszerét, ami tulajdonképpen a 2016-ban bemutatott egyedi és különleges ARQ Aero RhythmTrak AR-96-os modellnek az elérhetőbb árú változata. Az ARQ AR-48 dobgép, szekvenszer, szintetizátor, looper, MIDI kontroller egy eszközben, egyedi, repülő csészealjra emlékeztető formával, és szemet gyönyörködtető kivitelben. Az új ARQ AR-48 Aero RhythmTrak „minden egyben” hangszer, ami elektronikus zenével foglalkozó zenészek számára kínál egyszerű és egyben szórakoztató lehetőségeket elektronikus zene komponálásához, előadásához. Az ARQ AR-96-hoz hasonlóan az AR-48 is két részből áll: a nyomásérzékeny padekkel ellátott kontroller gyűrűből és a bázisállomásból. A bázisállomást négy részre osztották: Sound, Sequence, Rec/Play és Effect. A zenészeknek itt 460 szintetizátor, dob, és hangszer hangminta áll rendelkezésére a zenekészítéshez. Az eszköz SD kártyát is tud fogadni, így saját hangminták is rátölthetők. Az ARQ kontroller gyűrűjét 16 programozható és nyomásérzékeny paddel látták el, melyek segítségével az előadó könnyedén játszhat a gyűrű felületén, megszólaltathat dob és hangszer hangszíneket, és ezeket rögzítheti is. A beépített gyorsulásmérő három tengelyirányban ad ki MIDI vezérlési parancsokat, melyekkel valós időben változtathatók a hangszínek és effektek. További érdekesség, hogy mindegyik padnek saját programozható, többszínű LED-je van, így a zenészek vizuálisan is megjeleníthetnek minden egyes hangszert, amit a szekvenciában használnak. A MIDI kimenet segítségével külső szintetizátorokat és hangszereket is vezérelhetünk. Az opcionálisan rendelkezésre álló Bluetooth kapcsolat (a BTA-1 adaptert külön lehet megvásárolni) lehetővé teszi, hogy élő előadásnál a kontroller gyűrűt a bázis állomásról leválasztva használjuk. Főbb jellemzők

Minden egyben: dobgép, szekvenszer, szintetizátor, looper, MIDI kontroller, klip indító

460 dob, szintetizátor, és hangszer hangminta

WAV fájlok importálása a belső szintetizátor motorba

16 szabályozható master effekt, pl. zengető, deleay, szűrők stb.

Kontroller gyűrű gyorsulásmérővel (érzékeli az ARQ mozgását, helyzetét)

16 dinamika- és nyomás érzékeny pad, programozható színes LED-ekkel

Fedélzeti looper, 32 loop egyidejű lejátszása

Programozható szintetizátor motor, 3 szub-oszcillátorral

3,5 mm-es mini sztereó jack frázisok és loopok felvételéhez

Számos előre beállított, vagy kromatikus skála lejátszása bármilyen hangnemben

2 x 6,3 mm-es vonalkimenet, külön 3,5 mm-es sztereó fejhallgató kimenet hangerő szabályzással, MIDI kimenet

USB port számítógép csatlakozáshoz, SD kártya slot

Opcionális Bluetooth kapcsolat kontroller gyűrűhöz (BTA-1 adapterrel) A ZOOM hazai és európai forgalmazója a SoundService.