A Zenész Magazin interjúja Oláh Gergővel A Zenész Magazin interjúja Oláh Gergővel Oláh Gergő nem csak tehetségével, de emberszeretetével, tiszta, egyenes gondolkodásával is megnyerte a közönség szívét az elmúlt években. Tavaly októberben megalakította Roma Soul nevű zenekarát, melynek missziója túlmutat a zenén. Az új formáció egyedülálló módon az ősi autentikus roma zenét ötvözi a legmodernebb hangzással, és szövegeiben az emberi egyenlőségre hívja fel a figyelmet. „Roma előadóként nagyon hamar megértettem, hogy az én történetem nem csak a sajátom, nagyon sok megkeresést kaptam, hogy az én életutam sok erőt adott nekik és hitet, hogy ha valamiért dolgoznak, akkor elérhetik a céljaikat." Hogyan jött a Roma Soul megalapításának ötlete? Tavaly volt egy MR2 Akusztik koncertem. Az egyik fix pontja ezeknek a koncerteknek, hogy szellemes feldolgozásokkal is készülni kell. Mindenképpen olyan dalhoz akartunk hozzányúlni és cigányzenei feldolgozást csinálni belőle, aminek semmi köze az autentikus roma muzsikához. Így esett a választás a Modern Talking “You’re My Heart, You’re My Soul” című dalára. Innen jött a Roma Soul név. Persze már korábban is gondolkodtam rajta, hogyan lehetne a modern hangzást és a számomra oly kedves roma zenét ötvözni egymással. Én most a tősgyökeres roma zenére gondolok itt, nem a mulatós zenére. Ennek az első állomása az idei Eurovíziós versenydalom volt, a "Győz a jó" című dal, amit Lotfi Begivel és Szepesi Zsolttal, valamint Molnár Tamás szövegíróval készítettünk. Ennek a dalnak a sikere és a visszajelzések biztosítottak róla, hogy jó úton járok. Mennyire kapcsolódik a Roma Soul stílus a korábbi Oláh Gergő dalokhoz, és mennyiben újszerű? A Roma Soul dalaiban hangsúlyt kap a modern zene, a modern hangkeverés. Ha némelyik dal meg is jelenik majd akusztikus verzióban, arra készülünk, hogy a zenénk mai hangzást kapjon és így eljusson a rádiókon keresztül azokhoz is, akik kevésbé érintettek a világzenében vagy az autentikus zenei irányzatokban. Emellett önálló albumomon popzene is lesz bőségesen. Csak Roma Soul projekt alatt lépsz fel, vagy azért Oláh Gergő szólóelőadóként is koncertezel a jövőben? A Roma Soul a szívem csücske és egy olyan zenei vállalkozás, amiben nagyon hiszek. Olyan műfaj és hangzás, ami remélem, hogy akár nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat. Ez tehát egy zenekar, aminek én vagyok a frontembere, de a csapat minden tagja egyformán fontos. Ezzel együtt a hamarosan megjelenő önálló albumomon szólóelőadóként vagyok jelen, és ha kipattannak a fejemből olyan saját dalok, melyek függetlenek a Roma Soul-tól, nem fogok nekik ellenállni… A „Fekete, Fehér” című dal témája nagyon aktuális. A szöveg mögött van valami egyéni élmény vagy misszió? Roma előadóként nagyon hamar megértettem, hogy az én történetem nem csak a sajátom, nagyon sok megkeresést, levelet kaptam emberektől, gyerekektől, hogy az én életutam - aminek persze még az elején járok - sok erőt adott nekik és hitet, hogy ha valamiért dolgoznak, akkor elérhetik a céljaikat. Ez persze nagy felelősség is, hiszen mások számára én egy példa lettem, tehát ennek a súlyával kell minden fontos döntést meghoznom az életemben. Számos alapítvánnyal dolgozom együtt, hátrányos helyzetű gyerekek táboraiba látogattam az elmúlt években, és igyekeztem lelkesíteni és lelkileg támogatni, megerősíteni őket. Az elfogadás nagyon fontos dolog, és ezt mindenkinek meg kell tanulnia, gyakran azok is, akiket mások megítélnek vagy lenéznek, hajlamosak rá, hogy kirekesztőek legyenek. Ez egy nehéz folyamat, nem történik meg egyik percről a másikra a változás. Amit csak lehet, a zenémen keresztül megpróbálok megtenni, és az ismertségemet valami jóra használni. A középiskolában elég sok bántás ért egy ideig, de már túltettem magam rajta. Azon leszek, hogy mások piszkálását senkinek se kelljen átélnie többé semmiért, se azért mert roma, vagy bármi más miatt. A “Fekete, Fehér” is erről szól. Nem csak a bőrszínről és a származásról. Arról, hogy a különbözőség miatt ne alkossunk negatív véleményt másról, amíg meg nem ismertük. Honnan ismeritek Farkas Istvánnal egymást? Korábban is dolgoztatok már közösen? Pistivel már egy ideje ismertük egymást, de a kapcsolatunkat a Somnakaj című musicalben való közös munka fűzte szorosabbra. Pisti régi zenekarának a Ternipének, nagy rajongója voltam. A Somnakaj egy egészen csodálatos lehetőség és boldogan vagyok a részesese már több mint egy éve. Sok színházban és fesztiválon is játszottuk a darabot és egy ideje a Nemzeti Színházban is előadjuk. Ebben zenél Pisti is, aki nagyszerű zenész és nagyra becsült zeneszerző. Kötelező megnézni!!! A csapat többi tagjával hogyan jött az együttműködés ötlete? A zenekar koncepciója az, hogy modern és autentikus zenészek zenéljenek együtt, alkossunk együtt valami jót! Két autentikus zenész van az zenekarban, Pisti és a Máté, mindkettőjüket a Somnakaj próbáin ismertem meg igazán közelről. Szerettem volna egy Beatbox-ost és egy bőgőst és még egy gitárost! Így teljes a zenekar! A „Fekete Fehér” című dalt Farkas István szerezte. A Roma Soul többi dalának is ő a szerzője? Jó pár dallal készülünk, ezekben alkotóként és ötletgazdaként mindannyian részt veszünk. Egy szuper alkotócsapatot szeretnék létrehozni, ahol csak úgy dőlnek az gondolatok és izgalmas zenei megoldások. Hogyan telnek a hétköznapjaid mostanában? Nemrégiben ért véget a Kicsi Óriások forgatása. Folyamatosan vannak koncertek és felkérések, játsszuk a Somnakajt is. Utolsó simításokat végezzük a szólóalbumomon. Nem unatkozom. Hogyan kapcsolódsz ki legszívesebben? Az utóbbi években nagyon hiányzott az életemből a sport, de most visszatért, és intenzíven elkezdtem boxolni. Ez nagyszerű kikapcsolódás és jót tesz a színpadi állóképesség tekintetében is. Ezen túl edzem az agyamat is, egy új technikával tanulok angolul, nagyon bízom a Roma Soul külföldi sikerében és ott nincs mese, meg kell szólalni angolul is… És persze a legtöbb időmet – amennyit csak tudok –igyekszem a családommal tölteni. Ők töltenek fel igazán. Kámán Ildikó