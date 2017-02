Címlap » Hírek » A Yamaha Monitormix már Androidon is elérhető! A Yamaha Monitormix már Androidon is elérhető! 2016. év utolsó harmadában a Yamaha elérhetővé tette Android platformon is a MonitorMix alkalmazást. A MonitorMix a QL/CL/TF sorozatú digitális keverőpultokon lehetővé teszi az egyedi monitor keverést, egyidejűleg 10 vezeték nélküli iOS vagy Android eszköz számára. Az applikáció segítségével minden előadó kényelmesen beállíthatja saját magának, a hozzá rendelt monitorút hangszereinek arányait, anélkül, hogy komplex beállításokkal, vagy paraméterekkel kellene bajlódnia. Ezen kívül – a még könnyebb használathoz – lehetőség van saját csoportokat létrehozni: például minden hangszert egy szabályzóra lehet tenni. Szint és panoráma szabályzás

Mind a csoportok, mind az azokba elhelyezett hangszerek, valamint a csoportba nem rendezett, külön álló hangszerek hangerejét – sztereó monitorozás esetén – panorámáját, egy mozdulattal állíthatjuk. Például a dobokat egy csoportba, egy faderhez rendelhetjük, de a csoportba belépve a különböző dobok aránya külön-külön is szabályozható. A hallgatási szint a saját Master szabályzónkkal állítható. Új csoportok létrehozása

Igényeink szerint a hangszerek – pl. fúvós, vonós stb. – újabb csoportokba rendezhetők, a csoportok sorrendjét tetszés szerint átrendezhetjük. Itt is igaz, hogy a hangszercsoportok szintjét egy mozdulattal módosíthatjuk, de „kinyitva" a csoportot, a hangszerek hangereje, panorámája egyként is állítható. Ezzel az alkalmazással olyan szabadságot kapunk a monitor beállításunk terén, ami egyéb körülmények között szinte elképzelhetetlen. A Yamaha azáltal, hogy Android platformon is elérhetővé tette a MonitorMix alkalmazást, jelentősen kiszélesítette azon felhasználók körét, akik ennek a remek applikációnak az előnyeit élvezhetik. A „MonitorMix for Android" alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play-ről. A Yamaha digitális keverőinek hazai forgalmazója: INTERTON Group