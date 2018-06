Címlap » Hírek » A Yamaha Guitar Group megvette az Ampeget! A Yamaha Guitar Group megvette az Ampeget! A Yamaha újabb világmárkát vásárolt meg, ezúttal a LOUD Audio LLC tulajdonában lévő legendás basszuserősítő gyártó céget, az Ampeget. Ampeg

Az 1940-ben alapított amerikai cég először bőgőkhöz gyártott pickupokat, de napjainkban basszuserősítőiről, leginkább az ikonikus, 300 wattos SVT-ről és hozzátartozó hatalmas 8 x 10-es ládáról ismert. Ez az összeállítás hosszú évek óta ott van a rockszínpadok backline erősítőinek sorában. Yamaha

Most, hogy az Ampeg a távol-keleti óriáscéghez került, nyitott kérdés, hogy ez mennyiben befolyásolja az Ampeg gyártási helyszíneit, és milyen hatással lesz a termékkínálatára, ami az utóbbi időben kiváló effektpedálokkal is bővült. A termékek valószínűleg nem változnak. A Yamaha portfoliójában már olyan márkák szerepelnek, mint a Steinberg, a Bösendorfer és a Line 6, és mindegyik prosperál, vagyis úgy tűnik, hogy a Yamaha kiválóan menedzseli cégeit. Az egész a basszusról szól…

„Mind a Yamaha, mind az Ampeg már több mint 70 éves múltra tekinthet vissza a gitár piacon, ezért úgy látjuk, hogy a két márka nagyszerű társaság egymás számára. Mindenképpen megőrizzük az Ampeg kiemelkedő minőségét és azt az elkötelezettséget, amiről az Ampeg márka hosszú évtizedek óta ismert” – nyilatkozta Marcus Ryle, a Yamaha Guitar Group társelnöke. „Az a termékskála lebeg a szemem előtt, amit képesek leszünk a zenészeknek nyújtani a három márkán keresztül (Yamaha, Line 6, Ampeg - a szerk.) és remélem, hogy a basszusgitárosoknak olyan komplett megoldásokat tudunk kínálni, melyek a leginspirálóbb eszközöket jelentik majd, az egész világon” – fejezte be Marcus Ryle. Úgy legyen! Amúgy a külföldi szaksajtóban olyat is olvasni, hogy talán a térdre kényszerült Gibsont is a Yamahának kellene megvennie. Na, azért ebben nem vagyok biztos... Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó