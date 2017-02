Címlap » Hírek » A Yamaha bemutatta új SLG200NW Silent gitárját A Yamaha bemutatta új SLG200NW Silent gitárját A Yamaha az idei téli NAMM Show-n mutatta be új SLG200NW Silent gitárját. Ez a modell számos új, nagyszerű tulajdonsággal rendelkezik, és a jelenlegi SLG130NW modellt hivatott leváltani. Az új SLG200NW Silent gitárt is a Yamaha szabadalmazott SRT (Studio Response Technology) előerősítőjével és hangszedőivel gyártják, melyek hihetetlenül természetes akusztikus hangzást nyújtanak akár fejhallgatóval, akár a vonalkimeneten keresztül. A stúdió minőségű fedélzeti effektek tovább növelik játékunk lehetőségeit, a vonalbemenetnek köszönhetően könnyedén jammelhetünk kedvenc előadónkkal, a Yamaha 50 éves gitárépítési tapasztalata pedig garancia a játékkényelemre. Minthogy a gitárhoz fejhallgatót is csatlakoztathatunk, olyan helyen is gyakorolhatunk, ahol egy akusztikus gitár hangja esetleg zavaró lenne. Egy másik, 6,3 mm-es jack aljzattal gitárerősítőhöz, PA rendszerhez, audio interfészhez, vagy keverőpulthoz csatlakozhatunk. A már említett saját fejlesztésű SRT rendszert 6 kristályos, húrláb alá tervezett piezo hangszedő szolgálja ki, melyeknek hangját keverhetjük a modellezett SRT hangzásokkal, majd a beépített zengető és kórus effektekkel tehetjük még izgalmasabbá. Ez a konstrukció teljesen kizárja az akusztikus hangszereknél színpadon gyakran jelentkező gerjedéseket. További fontos jellemzők a beépített hangoló, a ki- és bekapcsolható Auto Power Off, ami kikapcsolja az előerősítőt, ha 30 másodpercig nem érintjük a húrokat, az adapter bemenet, vagyis nem csak elemmel, hanem külön megvásárolható adapterrel is működtethetjük a gitárt. Mindez egyedi, esztétikus megjelenéssel párosul, a hangszer rózsafából és jávorfából készült felső íve eltávolítható, így az SLG200NW vékony, könnyen szállítható eszközzé varázsolható. A gitárhoz tartozékként jár egy luxus kivitelű puhatok, ami 105 cm-es hosszával könnyedén elfér akár egy repülőgép felső csomagtartójában is. Specifikáció Test anyaga: mahagóni

Nyak anyaga: mahagóni

Keret anyaga: jávorfa, rózsafa

Fogólap: ébenfa

Húrláb: rózsafa

Menzúra: 650 mm

Felső nyereg szélessége: 52 mm

Húrok távolsága: 11, 8 mm

Hangoló kulcsok: RM-1388G-7F, aranyszínű

Pickup: SRT Piezo

Előerősítő: SRT Powered előerősítő rendszer

Szabályzók: bekapcsoló / főhangerő / AUX in hangerő / mély / magas / hangológép / Blend – SRT-piezo arány / effekt választó (Reverb 1, Reverb 2, Chorus)

Kimenetek, bemenetek: vonal kimenet, AUX bemenet, fejhallgató kimenet, DC bemenet

Szín: natúr

Tartozékok: puhatok, fülbe helyezhető fülhallgató, 2 x AA elem

Elem üzemidő: 22 óra (effekttel, vagy anélkül)

Javasolt kiskereskedelmi ár: 830 EUR, elérhető: 2017. februártól.