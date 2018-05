Mindeddig 6 teltházas Budapest Park koncertet tudhatnak maguk mögött a fiúk, amelyekhez az elképesztő megérkezéseiken túl, minőségi, látványos és izgalmas aftermovie-k is készültek. Ez idén sem lesz másként!

Fluor és Diaz, azaz a Wellhello elnökei eddig sem fukarkodtak, ha elegáns, látványos és meghökkentő koncert megérkezésekről, vagy aftermoviekról volt szó. Közeleg a nyár legnagyobb WH durranása, azaz a 7. teltházas Budapest Park koncertjük, amire ismét nagy meglepetéssel készülnek! Míg Fluor többek közt operaénekessé változik, addig társa Diaz teleportálva eltünteti magát az eddig 2 részes before movie-ban.

Senki nem felejti el a kettős helikopteres, pénzszórós nyitányát, vagy amikor egy igazi gőzmozdonnyal robogtak be a Parkba, ahogyan azt sem, mikor sárkányháton érkeztek meg a közönség feje felett, avagy amikor autós üldözések közepette, gengszterekkel harcolva léptek színpadra.

Klikk a képre, videó!

Rajongóik legnagyobb örömére idén is gőzerővel munkálkodnak az egyelőre meglepetésnek számító színpadi megérkezésen, továbbá az aftermovie-n is, ami ezúttal before lett, hiszen 2 rész már megtekinthető! Aki a befejező 3. epizódot is látni szeretné, mihamarabb váltsa meg a belépőjét a június 8-as koncertre, hiszen a premier ott lesz a show kezdete előtt és az esemény bármelyik percben sold outtá válhat.

https://www.facebook.com/events/1469211806510108/