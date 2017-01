Címlap » Hírek » A Warwick közleménye a 2017-es BassCamp találkozóról A Warwick közleménye a 2017-es BassCamp találkozóról A Warwick a Gitarre & Bass Magazine-nal közösen Bass Camp találkozót szervez a cég fennállásnak 35. évfordulója alkalmából. A találkozóra az elmúlt öt év minden BassCamp résztvevőjét invitálják. A szervezők szintén szívesen látják azokat a Warwick rajongókat, akik részesei szeretnének lenni a 35. évforduló megünneplésének, és azokat is, akik szeretnék átélni egy basszus tábor lüktető életét. A találkozó augusztus 31-én, csütörtökön kezdődik, és szeptember 2-án szombaton ér véget. Rengeteg idő és lehetőség kínálkozik barátokkal találkozni és jammelni, csakúgy, mint hangszereket és erősítőket kipróbálni. Lesznek mesterkurzusok is, amint a tanárok névsora rendelkezésre áll, azonnal közzétesszük. Habár a programban és a kurzusokban lesznek különbségek, a fő szempontok ugyanazok: minél több időt tölteni néhány világklasszis basszerosal és jammelni a legjobb nevű zenészekkel. Ehhez jön még a Reeveland Music Fesztivál szombaton, és a 35. évfordulót ünneplő szombat esti parti. A világ minden tájáról várnak zenészeket a Warwick központjába, a németországi Markneukirchenbe, a gyár 35 éves fennállásának megünneplésére. Információk a programról:



2017. augusztus 31. – csütörtök Érkezés délelőtt

Ebéd a Music Hallban

A rendezvény hivatalos megnyitója

Délután mesterkurzusok

Vacsora a Music Hallban

Greyhound George koncert

Jammelés 2017. szeptember 1. – péntek Reggeli a szállodában

Délelőtt mesterkurzusok

Ebéd a Music Hallban

Délután mesterkurzusok

Vacsora a Music Hallban

Phil X & The Drills koncert

Jammelés 2017. szeptember 2. – szombat Reggeli a szállodában

Reeveland Music Fesztivál, gyárlátogatás, stb.

35. évforduló ünnepi parti 2017. szeptember 3. – vasárnap Reggeli a szállodában

Elutazás A 499 Eurós részvételi díj a következőket tartalmazza: Szállás reggelivel, egyágyas szállodai szobában (csütörtöktől vasárnap reggelig)

Transzfer a szállodából, és este vissza, szombaton napközben is

Svédasztalos ebéd és vacsora a Music Hall-ban – csütörtökön és pénteken

Az italokat csak a reggeli tartalmazza

Mesterkurzusok díja

Koncertek csütörtökön és pénteken

Részvétel a Reeveland Music Fesztiválon

Részvétel a 35. évfordulós partin, tűzijáték, élő zene stb. További információk hamarosan: www.warwick.de