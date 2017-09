Címlap » Hírek » A VOX bejelentette új VX50 erősítő sorozatát A VOX bejelentette új VX50 erősítő sorozatát A VOX MV50-ben debütáló, forradalmian új Nutube csöves technológiát alkalmazza a VOX VX-50 sorozatú erősítőiben is. VOX VX-50AG A VOX Amplification bejelentette gondosan kidolgozott, új VX gyakorló erősítő sorozatát. A három modellt tartalmazó széria kompakt, pehelykönnyű, nagy teljesítményű erősítőket kínál akusztikus gitárhoz, basszusgitárhoz, és a VOX történetében most először billentyűhöz. Az 50 W teljesítményt leadó kombókban ugyanazt a fejlett és újszerű csöves technológiát alkalmazták, amit a nem régen debütáló MV50 sorozatban. A VX sorozatú kombók teljesen analóg előerősítőjében a forradalmian új vákuum cső, a Nutube, állítja elő azt az autentikus csöves és felhangokban gazdag hangzást, amiről a VOX ismert. A VX 50-AG akusztikus gitárerősítő 8”-os koaxiális hangszóróját úgy tervezték, hogy kiterjesztett magas átviteli kepeségekkel rendelkezzen, és az akusztikus gitár hangjának minden apró részletét tökéletesen továbbítsa. Ami a bemenetek illeti, a VOX 50-AG-t hangszer és mikrofon bemenettel is ellátták. Mindkét csatornán független EQ és hangerőszabályzás valamint effektek (kórus, zengető) állnak rendelkezésünkre, a mikrofon csatornán fantom táp is található. A basszus-reflex kialakítású kombó használatát AUX bemenet, fejhallgató- és vonalkimenet teszi még komfortosabbá. VX-50BA A VX50 sorozat basszus kombója a szintén Nutube meghajtású kompakt VX-50BA. A basszus változat fontos jellemzője az eredeti VOX 8 inches hangszóró és az egyedi kialakítású basszus-reflex láda. A VX-50BA négysávos EQ-val készül, és kompresszort, valamint overdrive-ot is kínál. Ezen az erősítőn is megtaláljuk az AUX bemenetet, a fejhallgató- és vonalkimenetet. VX-50KB A sorozat talán legkülönlegesebb darabja a VX-50KB billentyű erősítő. Ezt a modellt is 8”-os koaxiális hangszóróval szerelték fel, és 3 csatornás kivitelben gyártják, mindhárom csatorna 6,3 mm-es jack bemenettel rendelkezik. Az utolsó csatorna a Line/Mic kapcsolóval dinamikus mikrofon fogadására is alkalmassá tehető. A VX-50KB használható mini PA rendszerként, de tökéletes lehet, mint színpadi monitor-erősítő is. Az új VOX kombók várható hazai ára 83 900 Ft, megtekinthetők és kipróbálhatók a Budapest Music Expón. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó