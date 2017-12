Címlap » Hírek » A Traveler Guitar frissítette Pro-Series modelljét A Traveler Guitar frissítette Pro-Series modelljét A Traveler Guitar immár 25 éve piacvezető az utazó méretű gitárok gyártása terén. Különféle felépítésű gitárjaik rendkívül kis helyen elférnek, ugyanakkor teljes értékű gyakorló gitárként funkcionálnak. A Traveler Guitar 1992 óta gyártja Pro-Series utazó gitárját. A Dél-kaliforniai cég egy elegáns új Pro-Series Deluxe modellel ünnepli a negyedszázados évfordulót. A Pro-Series modell a Traveler Guitar eredeti elképzeléseit képviseli, és a mai napig szinte szabványnak számít, melyhez minden utazó gitárt mérnek. A Pro-Series Deluxe gitáron egy egyedi piezo hangszedőt és egy továbbfejlesztett dual-rail humbucker hangszedőt találunk, így egy hangszeren számos hangszínt és stílust szólaltathatunk meg. Ami újdonság a Deluxe modellen: az ébenfa fogólap, a gyöngyház berakás és az aranyszínű 14:1 áttételű satus hangolókulcsok. Az öltámasz levehető a könnyebb szállítás érdekében, így a tartozék puhatokban a hangszer könnyedén elfér a repülőgép felső csomagtartójában is. A 24 ¾ inches menzúrájú, testen átmenő nyakú gitár nagyszerű hangzást nyújt mind akusztikus, mind hagyományos gitárerősítőkhöz csatlakoztatva. Külön érdekesség, hogy elem vagy erősítő nélkül is gyakorolhatunk halkan a gitárral a tartozék stethophone (sztetoszkóp-szerű) fülhallgatót a hangszerhez csatlakoztatva, ami a húrláb rezgéseit továbbítja. Pro-Series újdonságok

Egy darab juharfából, vagy mahagóniból készült test és nyak, natúr selyem lakkozással

Dual-rail humbucker hangszedő

Ébenfa fogólap, gyöngyház berakással

Aranyszínű szerelvények

Aranyszínű satus hangolókulcsok Standard jellemzők



Hibrid akusztikus és elektromos hangzás piezo és mágneses hangszedőkkel

Levehető öltámasz, szállításhoz, és tároláshoz

Deluxe puhatok, korlátozott élettartam garancia

Teljes értékű 24 ¾ inches menzúra

Érintők száma: 22

Háromállású pickup választó kapcsoló, külön hangerőszabályzás a két hangszedőhöz A videón a Pro-Series standard változata látható, hallható... Tájékoztató ár: 499 USD További információk: https://travelerguitar.com/