Címlap » Hírek » A Solar Guitars négy új modellel jelentkezett A Solar Guitars négy új modellel jelentkezett A svéd gitáros–zeneszerző és producer, Ola Englund által alapított Solar Guitars bejelentette új Poplar Burl LTD sorozatát. S1.6 Solar Burst Matt A Solar Guitars szeptember végén jelentette be új, limitál kiadásban megjelenő S1.6ET LTD gitárjait. Mindegyik modell testen átmenő nyakú konstrukció, masszív, ötrétegű jávorfa/jatoba (brazil cseresznye) nyakkal és nyárfaborítású mahagóni testtel. A gitárok gyönyörű sötét ébenfa fogólapot kaptak, 24 szuper jumbo rozsdamentes acél érintővel, a hangszer skálahossza 25,5 inches, a 12. érintőnél pedig Solar logó díszeleg. A fogólap oldalán elhelyezett Luminlay pozíciójelölők sötétben fluoreszkálnak, ami nagyon hasznos tud lenni színpadon.

S1.6 Blue Burst Matt A gitárokat vagy Hipshot USA fix húrlábbal, (S1.6), vagy egy olcsóbb gitár árába kerülő, a húrok feszességét állandó szinten tartó Evertune (S1.6ET) híddal, és a hozzátartozó satus Grover hangolókulcsokkal gyártják. (Az Evertune húrlábak mechanikus alapon működnek és egyszeri beállítás után automatikusan a tisztán behangolt feszességen tartják a húrokat.) Mindez a testen átmenő nyakkal kombinálva elvileg kivételesen jó hangkitartást eredményez.

S1.6 ET Lime Burst Matt Mindegyik modellen egy pár Duncan Solar Alnico V humbucking pickupot találunk, ami Ola Englund kedvenc gitárhangzásának alapja. A hangszedőket egy hangerő, egy hangszín potival és az ötállású pickup-váltóval kezelhetjük. Imponáló, ahogy Ola Englund gitár brandje fejlődik, a most megjelent négy modell is esztétikus, a specifikáció alapján nagyszerű hangszer, ötletes, hogy kétféle kiváló minőségű fix húrlábbal is gyártják. A limitált ideig kapható modellek Lime Burst Matte, Poplar Burst Matte, Solar Burst Matte és Blue Burst Matte színekben kaphatók.

S1.6 ET Poplar Burst Matt A javasolt kiskereskedelmi árak: S1.6 – 999 EUR, S1.6ET – 1 199 EUR, amiben egy Deluxe puhatok is benne van. Előrendelés és további információk: https://www.solar-guitars.com/shop/