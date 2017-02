Címlap » Hírek » A Santa Diver hamarosan új lemezzel jelentkezik A Santa Diver hamarosan új lemezzel jelentkezik A Santa Diver a közelmúltban ünnepelte 10 éves fennállását, és hamarosan megjelenik harmadik lemezük. A Santa Diver 10 éve folyamatosan működő zenekar, alapvetően experimentális jazz zenét játszanak Kézdy Luca jazzhegedűssel a főszerepben. Luca nevével egyre többször találkozhatunk különböző formációk tagjaként – lásd Mini Acoustic koncert – és meghívott vendégeként. Egészen unikális hegedűjátéka kapcsán női Hendrixként is szokták emlegetni, aki gyakran elképesztő hangzásokat hoz ki hangszeréből. A Santa Diver másik alapító tagja Szesztay Dávid a hazai zenei élet egyik legszínesebb egyénisége (színházi és filmes zeneszerző valamint dalszerző, 2016 júniustól a Kiscsillag zenekar billentyűs, gitáros vokalistája) és Szegő Dávid a fiatal jazz generáció egyik legtehetségesebb és legmerészebb képviselője. Harmadik lemezük munkálatait az elmúlt hetekben fejezték be, amely hamarosan megjelenik. Addig is a zenekar most közzétett egy dalt, amit az új lemez felvételei során rögzítettek, tőlük szokatlan módon egy feldolgozást, amiben Lucát kivételesen nem csak hegedülni, de énekelni is hallhatjuk.

Kézdy Luca – hegedű, ének Szesztay Dávid – basszusgitár Szegő Dávid – dob A Santa Divert megtalálhatjátok itt: https://www.facebook.com/santadiver/ https://santadiver.bandcamp.com/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó