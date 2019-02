Címlap » Hírek » A ROAD frontembere, Molnár Máté ORTEGA színekben A ROAD frontembere, Molnár Máté ORTEGA színekben Új névvel bővült a hivatalos ORTEGA GUITARS előadók névsora. Szeretettel köszöntjük Molnár Mátét, az egyik legnépszerűbb magyar rock-metal banda, a ROAD zenekar énekes-basszusgitárosát. Fotó: Radó Norbert A 2019-es év mind az ORTEGA GUITARS, mind pedig a ROAD zenekar számára jubileumi év. A gyártó a 25., míg a zenekar 15. születésnapját ünnepli. Az eseményt Máté és a ROAD zenekar egy különleges akusztik-metal turnéval igyekszik emlékezetessé tenni. A turné során Máté társa lesz egy ORTEGA KT-WALKER-V2 elektro-akusztikus basszusgitár, amely 625 mm-es menzúramérete ellenére tiszta, mély megszólalásával Molnár Mátét is meglepte, aki a következőt mondta a hangszerről: „Egy csudajó kis basszusgitárra sikerült rátalálnom, amit szerencsére mostanra már magaménak tudhatok! Hamarosan megmutatom közelebbről is! Sőt, a tavaszi turné akusztik koncertjein meg is hallgathatjátok. Irgalmatlan jó a sound, imádom”. Érdemes lesz figyelni az ORTEGA GUITARS Magyarország és a ROAD zenekar hivatalos Facebook, illetve Instagram oldalát, ugyanis komoly meglepetésre készülnek a srácok. Máté ORTEGA basszusgitárja mellett főszerepet kapnak majd az EARTH széria ukuleléi. De, hogy mi a kapcsolat a metal zene és az ukulele között? Hamarosan kiderül. ortegaguitars.com

facebook.com/ortegamagyarorszag

facebook.com/roadzenekar

instagram.com/ortega_guitars_hungary instagram.com/roadzenekar