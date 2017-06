Címlap » Hírek » A QSC új K.2 sorozata már itthon is megjelent A QSC új K.2 sorozata már itthon is megjelent A kaliforniai QSC bemutatta a legnépszerűbb sorozatának számító K-széria régóta várt következő generációs aktív hangfalait, a K.2 sorozatot. Az új K.2 sorozat, amibe a K8.2, a K10.2 és a K12.2, – 8, 10 és 12 colos hangszóróval szerelt – szélessávú hangsugárzók tartoznak, számos jelentős újítást tartalmaz és nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezzel új szabványt állít fel az aktív hangsugárzó gyártás területén. A K.2 sorozat már megérkezett hozzánk is, így az alábbiakban egy kicsit bővebben tudjuk olvasóinkat tájékoztatni a részletekről. A sorozat minden egyes modelljét „D” osztályú 2000 wattos erősítőmodullal szerelték fel, gondosan illesztve a nagyteljesítményű mélyhangszóróhoz és nyomókamrás magassugárzóhoz. DMT™ (Directivity-Matched Transition) biztosítja az egyenletes lefedettséget a teljes hallgatósági területen. A továbbfejlesztett, beépített DSP segítségével ebben a szériában is elérhető az Intrinsic Correction™, ami a további teljesítmény optimalizálást szolgálja. A K.2 széria hihetetlenül sok oldalú: előre beprogramozott preseteket tartalmaz a felhasználók számára olyan általános felhasználási területekre, mint például színpadi monitor, tánczene, hangszer erősítés, kézi mikrofon stb. Továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy saját preseteket hozzunk létre, amelyek segítségével eltárolhatók és visszahívhatóak a felhasználó által végzett beállítások, például a bemenet típusa, késleltetés, EQ, cross-over és a kiválasztott beállítás más fő paraméterei is. A hangsugárzók használhatók PA rendszerként, vagy akár színpadi monitorként is – a 8 colos verziót is ideértve – hiszen immáron ez a modell is rendelkezik monitorlábbal. Minden egyes modell függeszthető és hangsugárzó állványra helyezhető, utóbbin akár 7,5 fokkal lefelé döntve is. Az új sorozat modelljei nagyobb teljesítményt adnak le és nagyobb kivezérlési tartalékkal rendelkeznek, mint elődei. A hangsugárzókat 3 csatornás fedélzeti keverővel látták el, csatornánkénti Gain szabályzással. A hátsó panelen új LCD kijelzőt találunk, a DSP presetek valamint a saját beállítások is könnyen elérhetők. További újdonság a szintszabályzós 3,5 mm-es AUX, valamint a választható Hi-Z (nagyimpedanciás) bemenet. Brutális, ugyanakkor könnyű és hihetetlenül stílusos. Ez a K.2 széria, amelyhez 6 év garancia jár a termékregisztrációt követően. Az újdonságról folyamatosan új információkat osztunk meg webes felületeinken. A QSC hazai forgalmazója: INTERTON Group A QSC K.2 szériát keresd az alábbi linken található üzletekben!

