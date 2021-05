Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » A PRS újra kiadja Archon sorozatú erősítőit A PRS újra kiadja Archon sorozatú erősítőit A Paul Reed Smith Archon erősítők visszatértek 50 W-os fej és kombó verzióban is. A PRS Guitars bejelentette népszerű Archon erősítőjének visszatérését. Az új sorozatban 50 W-os 1 x 12-es kombóval és 50 W-os fejjel találkozhatunk, hozzávaló 1 x 12-es és 2 x 12-es ládákkal. A PRS erősítő kedvelői feltehetőleg észrevették, hogy 2021 elején az Archon erősítő eltűnt a PRS kínálatából, de most újra itt van és jobb, mint valaha. A PRS Archon kétcsatornás konstrukció, egy rendkívül sokoldalú és rugalmas LEAD és egy figyelemreméltó CLEAN csatornával. A LEAD csatornát úgy hangolták, hogy a korai tradicionális overdrive hangzásoktól az Archon signature metal hangzásáig bezárólag többféle karakteres high-gain hangzást tudjon megszólaltatni. A tiszta csatorna jelentős dinamikatartalékának köszönhető erőteljes tiszta hangjával remekül használható effektpedálokkal.

A PRS Archon előerősítőjében hat JJ ECC83S cső dolgozik, míg a végfokot két JJ 6CA7 végcső hajtja, melyek a gyártó szerint az EL34 és 6L6 csövek legjobb tulajdonságait ötvözik. Mindkét csatorna saját Master Volume, Bass, Middle, Treble, Volume szabályzókkal és Bright kapcsolóval kezelhető, míg a Master szekcióban a közös Presence és Depth potméterek találhatók. A csatornaváltás történhet a bemenet mellett elhelyezett apró kétállású kapcsolóval, vagy a tartozék egygombos lábkapcsolóval. A hátsó panelen több hangfalkimenetet is találunk: 1 x 4 vagy 2 x 8 Ohm-os, 1 x 8 vagy 2 x 16 Ohmos és egy 16 Ohmos kimenet áll rendelkezésünkre. Itt kapott helyet a lábkapcsoló csatlakozója és a soros, csöves meghajtású effekt loop Send/Return aljzata, és itt állítható a csövek bias feszültsége is.

Az Archon kombó változata 1 x 12-es konfigurációban érkezik, egy Celestion V-Type 70W hangszóróval szerelve, míg az említett 1 x 12-es és 2 x 12-es hangfalakat is Celestion V-Type hangszórókkal látták el. „Újra kiadni egy korábban sikeres erősítőt, mindig különleges kihívásokat jelent. A célunk az Archonnal egyértelmű volt: a LEAD csatorna gain állítási lehetőségeit a rock hangzások szélesebb spektrumára kiterjeszteni, megőrizni és továbbfejleszteni a LEAD csatorna kristálytiszta tónusát, és mindezt maximális minőségben létrehozni” – nyilatkozta Doug Sewall, a PRS cég erősítő tervezője. A videók tanúsága szerint ez határozottan sikerült, többféle gain hangzású, sokoldalú erősítő született, ami ráadásul nincs híján a fényes tiszta hangszíneknek sem, és 50 W teljesítményével tökéletesen alkalmas koncertezésre is. Tájékoztató árak:



PRS Archon 50 Head – 1 098 EUR

PRS Archon 50 Combo – 1 380 EUR További részletek: https://prsguitars.com/products/archon