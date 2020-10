Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A Peavey újraindítja HP 2 gitárjainak gyártását A Peavey újraindítja HP 2 gitárjainak gyártását A 2017-ben debütáló rendkívül népszerű HP 2 gitár gyártását az év elején a járvány miatt a Peavey leállította. Most, Eddie Van Halen halála után Európában fogják újra gyártani… The Show (Business) Must Go On… Ez a gitár arra a Wolfgang modellre épül, melyet a cég Eddie-vel közösen fejlesztett, még a 90-es években. Amint bizonyára sokan emlékeznek rá, Eddie 1996-ben együttműködött a Peavey-vel a Wolfgang sorozaton, miután az előző évben ott hagyta az Ernie Ball Music Man-t. A Peavey HP 2 visszatér

A Peavey 1992-ben kezdte el gyártani Eddie 5150-es erősítőit, és gitár prototípusokat is készítettek számára, melyekkel sikerült elcsábítaniuk Eddie-t az Ernie Ball Music Man-től. Ekkor született meg a Wolfgang, amit Ed fia után neveztek el – a többi már történelem. A Peavey és Eddie Van Halen együttműködése a Wolfgang modellel kapcsolatban és más téren is nagyon bejött, de Eddie végül 2004-ben kilépett ebből az üzletből, hogy saját cégét, az EVH Gear-t megalapítsa. Amikor Ed a Fenderrel együttműködve elindította az EVH Gear márkát, Eddie és a Peavey útjai elváltak. A Peavey még egy ideig forgalmazta a HP 2 gitárt, ami a nevétől eltekintve – HP, azaz Hartley Peavey, a Peavey alapítója – tulajdonképpen egy Wolfgang modell volt. New Old Stock – vagyis régóta raktáron lévő, nem használt

A Peavey bejelentése szerint a cég „Európa legjobb hangszerkészítő mestereire bízta a HP 2 gyártásának elkezdését, és az első 400 modell úgynevezett New Old Stock hangszerfából készül, olyan faanyagból, ami 1990-es évek óta érik-öregszik”. Ebben lehet némi marketing fogás is, de ha a gitárok úgy szólnak, mint a régi darabok, akkor végül is mindegy… Sok gitáros nagyon szereti a régi Peavey Wolfgang modelleket, és ezeknek az ára már évek óta masszívan emelkedik, a gyártás leállása és Eddie Van Halen halála pedig még feljebb nyomta az árakat.

Specifikáció

Az új HP 2 csavarozott nyakú 25,5 inches menzúrájú hangszer, melynek nyakillesztése speciálisan kidolgozott a felső fekvések könnyebb hozzáférhetősége érdekében. A „derékban eltolt” fazonú amerikai hárs testre domborított lángolt juhar tető került, az olajjal kezelt madárszemes juharfa nyak dupla grafit nyakmerevítő pálcát kapott. Az egy darab juharfából készült fogólap rádiusza 15” és 22 jumbo érintőnek ad helyet. A hangszer fejrésze 10 fokban dől hátra, melyen a Schaller hangolókulcsok 3+3-as konfigurációban kerültek elhelyezésre, a kulcsokat gyöngyházszínű gombokkal tekerhetjük. A hangolókulcsok tengelye különböző hosszúságú, ez a lépcsőzetes elrendezés egyenes húrvezetést teszt lehetővé. A gitárt két egyedi tekercselésü Peavey humbucker pickuppal szerelték fel, melyek közvetlenül a testre lettek erősítve és két lépésben lettek viasszal kiöntve a zajmenetes működés miatt és hogy kevésbé legyenek érzékenyek a gerjedésre. A pickupok egy hangerő, egy hangszín gombbal, valamint egy háromállású pickup váltóval kezelhetők, ugyanakkor a hangerő és hangszín poti – push-pull kapcsolóként – a humbuckerek felezésére is szolgál. A gitárt a Peavey/ Floyd Rose® double-locking tremolós húrláb és a satus felsőnyereg teszi még dögösebbé. A Peavey HP2 modell fekete, Deep Ocean, Tiger Eye és Moonburst színben lesz kapható, a test gyönyörű fényes lakozását a körbefutó krémszínű szegélyezés és a krómszínű hardverek még jobban kiemelik.

A Peavey HP2 listaára 2 500 USD, amiben egy keménytok is benne van. A gitárra a gyártó oldalán már felvesznek előrendeléseket.



https://peavey.com/HP2



http://www.zeneszmagazin.hu/az+evh+kihozta+uj+wolfgang+special+ash+modelljet.html http://www.zeneszmagazin.hu/megjelent+az+uj+eddie+van+halen+striped+shark+gitar.html