Címlap » Hírek » A Parkway Drive Budapesten! A Parkway Drive Budapesten! Lassan már nem telik el év – és töretlen népszerűségüket elnézve miért is telne –, hogy ne adna koncertet egyik kedvenc városában az ausztrál Parkway Drive. 2017. április 18-án újfent Budapesten, ezúttal a szabad ég alatt lépnek fel Winston McCallék, mégpedig a megújult Barba Negra Trackben, ráadásul a koncert az alapos csinosításon áteső, népszerű szabadtéri helyszín 2017-es szezonjának megnyitója is lesz egyben.



Gyakorlatilag nem maradt szó, amit ne mondtunk volna el a Parkway Drive-ról, jó ismerőseink régóta, hiszen 2017-ben lesz 11 éve, hogy visszajárnak fővárosunkba, ráadásul különös pikantériája lesz az estének, hogy az a Washington DC-beli punk/metal Darkest Hour lesz vendégük, akik előtt szinte ismeretlen zenekarként legelső alkalommal felléptek nálunk, még a megboldogult Kultiplexben 2006. nyarán. Az ausztrál metalcore óriások javában turnéztatják tavalyi, Ire című lemezüket és ennek, az Unbreakable Tour 2017 nevet kapott körútnak keretében térnek vissza hozzánk.

A Darkest Hour nemrég fejezte be kilencedik nagylemezének felvételeit a Converge-gitáros Kurt Ballou God City stúdiójában, a közösségi finanszírozású album pedig egy új kezdet a Budapestre szintén hazajáró ötös életében, hiszen megannyi kiadós viszontagság után úgy gondolták, teljesen a saját, és rajongóik kezébe adják sorsukat a jelenleg még cím nélküli nagylemezzel.



A koncerten egy harmadik külföldi fellépő is lesz, akiket hamarosan, jelenleg is futó turnéjuk után jelentünk be. Ahogy említettük bevezetőnkben, a koncerthelyszín is megújul, át is adjuk nekik a szót:



"A Barba Negra Track, a teljes ráncfelvarrást követően, ezen az estén találkozik először szeretett közönségével. Megújult külsővel, több, hangulatosabb fedett résszel, fesztiválos kialakítással, mobil pultokkal várjuk a Duna partjára érkezőket. A színesebb külső és belső lehetőséget ad mindenkinek, hogy egy urban-fesztiválra lépjen be kapuinkon, amiért nem kell messzire utazni, csupán az 1-es villamos megállójától néhány lépésre elérheti azt. 2016-ban a Barba Negra elnyerte az “Év Helyszíne” díjat, amelynek 2017-ben is szeretnénk megfelelni!” A Phoenix Music Hungary bemutatja: 2017. április 18. Budapest @ Barba Negra Track, 18:00UNBREAKABLE TOUR 2017 PARKWAY DRIVE (AUS) Special guests: STICK TO YOUR GUNS (USA), DARKEST HOUR (USA) Jegyek:

9500 Ft ▲ a készlet erejéig Ticketportal: https://www.ticketportal.hu/event.aspx?id=48164 Jegylinkek: http://tixa.hu/parkwaydrive_track Barba Negra: http://track.barbanegra.hu/parkwaydrive_20170418



