Címlap » Hírek » A New Beat és a Dürer Kert bemutatja Trentemøller live A New Beat és a Dürer Kert bemutatja Trentemøller live A dán Trentemøller és öttagú zenekara visszatér Budapestre, ezúttal frissen megjelent - Fixion című - lemezét mutatja be a magyar rajongóknak. A koppenhágai székhelyű Anders Trentemøller érzéke a szívszaggató melódiákhoz, kivételes produceri tehetsége, na és persze védjegyének számító különleges, valahol az indie és az elektronika között félúton mozgó hangzása korunk egyik legismertebb művészévé tette. Úttörőként számon tartott debütlemezét 2006-ban adta ki, majd ezt másik három követte. A 2013-as Lost remekül megörökített minden mozzanatot és hangulatot, amitől Trentemøller az egyik legjobb koncertelőadó. Ennek méltó folytatása pedig most következett el, a szeptemberben saját kiadásban megjelent Fixion még annyira friss, hogy ropog. Az új lemezen természetesen minden rajta van, ami a dán zenészt jellemzi, a végeredmény pedig valami egyedülállóan dallamos és sötéten romantikus egyveleg. A fő motívuma továbbra is Anders kifogyhatatlan szenvedélye a műfaji határok eltiprása iránt, mindezt úgy, hogy a saját maga által kreált egyedülálló skálán marad, aminek egyik vége a lágy, minimalista szintidallam, a másik pedig a kőkemény elektro-punk. Az igazán eklektikus, mégis trentemølleres új anyag apropóján pedig újra Magyarországra látogat. Az élőben öttagú zenekarrá alakuló formáció mind zeneileg, mind vizuálisan olyan show-t ígér, amit remélhetőleg sokáig fogunk emlegetni.



Az album:

https://trentemoller.lnk.to/Fixion

Facebook: https://www.facebook.com/events/1303715309641104/



http://www.trentemoller.com/ https://www.facebook.com/trentemoller/ https://twitter.com/trentemoeller https://soundcloud.com/trentemusic https://www.instagram.com/trentemoeller/ https://www.youtube.com/user/trentemollerTV Trentemøller live (DK) - Fixion lemezbemutató

Időpont: 2017. február 8. 19.00,

Időpont: 2017. február 8. 19.00,

Helyszín: Dürer Kert, nagyterem Jegyek: 6.500 / 7.500 Ft, elővétel: október 14. 10.00-tól