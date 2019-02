Címlap » Hírek » A NAMM Show-n mutatkozott be az Orange Pedal Baby A NAMM Show-n mutatkozott be az Orange Pedal Baby Az Orange a sokat utazó, turnézó gitárosokra is gondolt, amikor megtervezte Orange Pedal Baby 100 gitár-végerősítőjét. Az Orange által a téli NAMM Show-n bemutatott Pedal Baby 100 – ahogy a nevéből is következtethetünk – 100 wattot teljesítő, A/B osztályú végerősítő, amivel elsősorban a sokat utazó zenészeket kívánták megcélozni. Neutrális hangzású, és pont ezért lehet tökéletes megoldás olyan gitárosok számára, akik jól felszerelt pedalboardot, modellező eszközöket, vagy multieffekt processzort használnak. Ez az Orange könnyű, kompakt, valóban turnéra termett, ideális gitár-végfok, amivel minden megerőltetés nélkül utazhatunk egyik helyről a másikra. (Persze előtte nem árt tisztázni, hogy a helyszínen rendelkezésre áll-e valamilyen 8 vagy 16 Ohmos gitárláda.) A/B osztályú végerősítő

Amíg a „D” osztályú erősítők hatékonyságuk miatt közkedveltek, az A/B osztályú erősítőknek van egy bizonyos feelingje, amit más erősítőkkel nem érhetünk el. A Pedal Baby 100 azt a dinamikát, ütős és természetes hangzást nyújtja a gitárosoknak, ami eltűnt a modern végerősítőkből. Ráadásul az A/B osztályú erősítők a sztenderd gitárládákkal valóban hatékonyan együttműködnek és elegendő teljesítményt produkálnak: 100 W-ot 8 Ohm-nál, és 70 W-ot 16 Ohm-nál, hogy pontosak legyünk. A osztályú előfokozat

A Pedal Baby 100-ban „A” osztályú, együtemű előfokozat hajtja meg a végegységet. Elfelejthetjük a sterilhangzású tranzisztoros erősítőket, a Pedal Baby 100 tökéletesen visszaadja a gitárhangzásunk feelingjét, sőt még hozzá is tesz egy kicsit. Effektekhez tervezett EQ

A hagyományos gitárerősítőktől eltérően a kis Orange EQ-ját egyenesebbre, és neutrálisabbra hangolták. A potméterek 12 óra állásában az EQ szabályzás gyakorlatilag kikapcsol, és pontosan azt a hangzást kapjuk, ami a pedálokból kijön. Az érzékeny Bass és Treble hangszíngombokkal pedig a hangfal hangzását állíthatjuk úgy, hogy igazán kedvünkre való legyen. Kicsi és könnyen szállítható

Minthogy mindössze 3 kg a súlya, és nagy színpadokon, nagy ládákat képes meghajtani, a Pedal Baby 100 tökéletesen alkalmas turnézó gitárosoknak, még repülős utaknál is, ha a helyszínen valamilyen sztenderd gitárhangfal rendelkezésre áll. Bővebben: https://orangeamps.com/

Tájékoztató ár: 366 EUR (Thomann) Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó