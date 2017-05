Címlap » Hírek » A Metal Iskolája - Alex Scholpp workshop turné A Metal Iskolája - Alex Scholpp workshop turné Metal gitár workshop, metal koncert és könyvbemutató Budapesten és Győrben!



Kezdjük az elején: május végén a Zenész Magazin gondozásában megjelenik magyarul Alex Scholpp, a kiváló német metal gitáros könyve, a School of Metal, vagyis a Metal Iskolája. A kiadvány több mint 150 oldalas, kottákkal, magyarázatokkal, tippekkel és persze hangzó anyaggal – CD melléklettel dúsított. A hagyományos kották alatt gitár TAB-ok is segítenek a gyakorlatok, szólók elsajátításában. Alex Scholpp Alex egyrészt tényleg remek gyakorlatokat írt rock és metal gitárosok számára, melyek fokozatosan elvezetnek a metal klasszikusainak – Metallica, Megadeth, Guns N’ Roses, Eddie Van Halen – legnagyobb szólóihoz, másrészt a könyv a szólók kottáit, és lassabb tempóban feljátszott hangzó anyagát is tartalmazza. Kell ennél több? És mindez egy olyan metal gitáros tollából és stílusában, aki nem ma kezdte a pályát. Saját gitáriskolát vezet Stuttgartban, mellette Tarja Turunen finn énekesnővel, valamint két saját bandájával, a Farmer Boys-zal és a Tiefladerrel turnézik. A Metal Iskolája megjelenésének apropóján Alex két magyarországi helyszínen ingyenes gitár workshopot tart, majd két kiváló hölgy kollégájával – Grog Lisee basszusgitárossal és Nicki Skistimas dobossal – egy kis zúzásban részesítik a megjelenteket. Azt is meg kell említenünk, hogy Alex az ESP Guitar endorsere, így ESP gitárt, valamint Blackstar erősítőt használ. Alex Scholpp és zenésztársai a SoundService, az ESP és a Blackstar – és még számos világmárka – európai és hazai forgalmazójának a szervezésében jönnek el Magyarországra. A Metal Iskoláját a helyszínen meg lehet vásárolni, 1499 forintos áron. Mindenki, aki megveszi a könyvet, a kiadványban található sorsjegy kitöltésével sorsoláson vesz részt, melyen egy Blackstar ID:Core 20 V2 erősítőt nyerhet, mintegy 50 000 Ft-os értékben. Abban, hogy Metal Iskolája magyarul is megjelenhet, a Zenész Magazinnak sok munkája és energiája fekszik, ezért természetesen szívügyünknek tekintjük Alex magyarországi turnéját, és minden érdeklődőt, metal és rock kedvelőt szeretettel meghívunk ezekre a kivételes eseményekre. Helyszínek és időpontok: Metal gitár workshop, metal koncert és könyvbemutató



2017. május 26. – 17:30 Mezzoforte Hangszeráruház

Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25.

2017. május 27. – 18:00 Hangszerdiszkont

2017. május 27. – 18:00 Hangszerdiszkont

9024 Győr, Bartók Béla út 1. Mindkét rendezvény ingyenes!