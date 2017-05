Jól sikerült metal koncert, gitár workshop és könyvbemutató a Mezzoforte Hangszeráruházban.

Az ESP Guitars Magyarország és a SoundService szervezésében zajló School of Metal turné keretében Alex Scholpp, kiváló német metal gitáros, Grog Lisee (US) basszusgitáros és Nicki Skistimas (US) dobos részvételével kellemes metalkodás zajlott tegnap, estébe nyúlóan a Mezzoforte Hangszeráruházban.

Először Alex jó egyórás, nagyon érdekes és tanulságos gitár workshopját nézhettük, hallgathattuk végig, majd a két metal hölgy csatlakozásával bemutatták, hogyan kell a hallottakat gyakorlatban megvalósítani. Alex koncert során is magyarázott, elmondta például, hogy milyen effekteket használ és miért ezeket. Végig rendkívül közvetlen, szerény és humoros stílusban, személyében egy rendkívül technikás gitárost és egy végtelenül szimpatikus embert ismerhettünk meg. A két Metal Lady is méltó társa volt Alexnek, fantasztikus keménységgel és átéléssel nyomták a metalt és láthatólag nagyon élvezték, amit csinálnak.

Az esemény során bemutatásra került a School of Metal kiadvány magyar változata, A Metal Iskolája címen. A könyvet Alex Scholpp írta, és magyarul a Zenész Magazin adta ki. A eseményeket sorsolás zárta, ahol egy Blackstar ID:Core 20 V2 erősítőt lehetett nyerni. Minthogy a Zenész Magazin legfrissebb, 202. száma is pont tegnap került ki a nyomdából, minden jelenlévő kapott egy példányt ajándékba.

Folytatás ma 27-én, szombaton 18 órakor Győrben, a Hangszerdiszkontban. Ne hagyjátok ki, tényleg ritka jó buli…

Fotó:

Sós Gábor

photo & graphic design

www.sosdesign.hu