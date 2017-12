Címlap » Hírek » A magyar jelenvalólét hermeneutikája - új Bëlga album A magyar jelenvalólét hermeneutikája - új Bëlga album Csumpa címmel jelent meg a Bëlga új nagylemeze december 6-án a MOL kutakon. A lemez szereplői nem kitalált személyek, az LP teljes anyagát valódi események ihlették. Vigyázat, felnőtt tartalom! Az új nagylemez sűrített klasszikus Bëlga hangzásával minden koncepciót mellőz. Benne van minden, ami szem-szájnak ingere, a palacsintától a rendszerváltásig. Különleges Ë2017 összetevője miatt komoly függőséget, vagy intoleranciát okozhat! "A Csumpa egy klasszikus Bëlga lemez, ami azt jelenti, hogy nem tematikai, vagy zenei koncepciólemez, hanem sokféle műfaj és téma jellemzi. A rendszerváltás krónikája, a Tértivevény szó etimológiája utáni égő vágy megzenésítése, a palacsintakészítés liturgiája, a gagyi esztétikája, a piálás "piadesztára" emelése, a csip-csup ügyek dramatizálása mind-mind olyan témák, amiket csak itt, csak most, csak mi érthetünk igazán az egész világon, és amik miatt a Csumpa hallgatása közben szinte végig különlegesnek és egyedülállónak érezhetjük magunkat." – mesélik a szerzők. A Pia című dalhoz klip is készült, az Aranyéletből ismert Olasz Renátó rendezésében. A felvétel alatt komoly kötődés alakult ki a zenekar tagjai és az élő állatok között. Nyilatkozat A klipben szereplő nyulak a forgatás alatt napi kalóriaszükségletüknek megfelelő ellátásban részesültek. Az zenekar tagjainak nyuszi jelmezei állatkísérletektől mentes, 100% műszálból készültek. Lemez infók

Csumpa Kiadás éve: 2017 Kiadó: O. S. Menedzsment Tracklist: 1. Mivót / 2. Kisarc / 3. Philosopher's Delight / 4. Diszkódiktátor / 5. Palacsinta / 6. Rendszerváltás 1989 / 7. Tértivevény / 8. Gagyi / 9. Freestyle-hatás/Adásba' / 10. Alternatív / 11. Sík Ideg Vagyok / 12. Szállj Velem #rádió edit / 13. Cica / 14. Robotautó / 15. Pia / 16. Osztás / 17. Sö Szö Full album meghallgatható itt: https://www.youtube.com/watch?v=81cgieP9tqM&list=PLN-PVu0XuGOmVOmrCVvsKB3VAVDqktWPw www.belga.hu

