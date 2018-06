Címlap » Hírek » A kábelnélküli szabadság egyszerű módja A kábelnélküli szabadság egyszerű módja A BOSS bemutatta WL sorozatú vezeték nélküli eszközeit gitárhoz, basszusgitárhoz, és más elektronikus hangszerekhez. A villámgyors rendszer a BOSS legfrissebb fejlesztésén alapszik, és kiváló minőségű hangot továbbít rendkívül alacsony jelkéséssel, maximális megbízhatósággal. A kábelnélküliség szabadsága sokakat csábít és ezt a kényelmet talán az új BOSS WL eszközökkel élvezhetjük a legegyszerűbben. Ez a kábel nélküli rendszer szükségtelenné teszi a bonyolult beállításokat, mert egyszerű plug-and-play módon működik. A rendszer nagy dinamika tartományt (110 dB), minimális jelkésést (2,3 ms) – ami gyakorlatilag nem észlelhető – és 15-20 méteres hatótávolságot kínál, ami próbán, otthoni gyakorlásnál és közepes színpadokon ideális megoldást jelent arra, hogy elfelejthessük a hagyományos kábelek használatát. BOSS WL-20

A WL-20 apró jeladóját a gitárhoz, a vevőegységet pedig az effekt pedálhoz, vagy az erősítőhöz kell csatlakoztatni. Előtte a jeladót a vevőegységhez „dokkoljuk” és pár másodperc alatt az optimális kapcsolat automatikusan létrejön. A WL-20 vevőegysége beépített kábelhang szimulációval rendelkezik, ami passzív hangszedőkkel ellátott gitár, basszusgitár és egy kb. 3 méteres gitárkábel hangkarakterisztikáját modellezi. Értelemszerűen a WL-20 modell elsősorban passzív pickupokkal szerelt gitárokhoz ajánlott. A jeladóban található újratölthető elem nagyjából 10-12 óra játékidőt biztosít. A jeladót és a vevőt egymáshoz csatlakoztatva egyszerre is tölthetjük, egy normál USB AC adapterrel (5 V/500 mA vagy több) és a tartozék USB kábel segítségével, ilyenkor a töltési idő kb. 4 óra. Tölthetjük külön az adót és a vevő egységet, a mindkettőn megtalálható USB mikro B porton keresztül, normál USB AC adapterrel, ilyenkor az egyes egységek töltési ideje kb. 3 óra. Ár: Mezzoforte Hangszeráruház BOSS WL-20L

A BOSS WL-20L gyakorlatilag megegyezik a WL-20 modellel, azzal az eltéréssel, hogy ebben a változatban nincs beépített kábelhang szimuláció. Így ez a verzió aktív elektronikával szerelt gitárokhoz, elektroakusztikus gitárokhoz ajánlott, de kiválóan használható passzív hangszedőkkel ellátott gitárokkal is. Ár: Mezzoforte Hangszeráruház BOSS WL-50 A WL-50 modellt kifejezetten pedálboarban történő használathoz tervezték. Az adó egység mérete valamivel kisebb, mint egy BOSS effektpedálé, így könnyen elhelyezhető a többi effekt mellett. Az alkalmazott technológia ugyanaz, mint a másik két wireless eszköznél. A latency itt is elhanyagolható (2,3 ms), a hatótávolság 20 méter. A WL-50 is a 2,4 GHz-es frekvenciasávban működik plug-and-play módon, vagyis másodpercek alatt kiválasztja az optimális csatornát. Ezután egyszerűen az effektlánc elejére helyezzük a vevő egységet, és a kimenetét az első pedálhoz csatlakoztatjuk. A WL-50-et ellátták a szokásos 6,3 mm-es jack bemenettel is, így szükség esetén hagyományos gitárkábellel is használható. A BOSS WL-50 is rendelkezik beépített kábelhang szimulációval, a vevőegységen elhelyezett kapcsolóval választhatunk a rövid, hosszú és bypass lehetőségek között. Az adóban található két újratölthető AA elem kb. 12 óra játékidőt biztosít. A jeladót a vevőhöz csatlakoztatva tölthetjük, és ugyanígy történik az automatikus vezeték nélküli beállítás is. A vevő is két újratölthető AA elemmel, vagy az opcionálisan megvásárolható PSA-S adapterrel működik. Amikor ezzel az adapterrel használjuk, a külön megvásárolható PCS-20A elosztókábel segítségével egy vagy több pedált is elláthatunk tápfeszültséggel. (Elemmel történő tápellátás esetén a vevővel nem tudjuk a jeladót tölteni.) Ha utcazenélésre, vagy hasonló „mobil” körülmények között használjuk a WL-50-et, a legokosabb az elemmel történő üzemelés. A WL-50 vevője 10 óra üzemidőt biztosít két AA elemmel, és bár ilyenkor a jeladót nem tudjuk tölteni a vevő egységről, de semmi pánik, a jeladó közönséges USB AC adapterrel (5 V/0.5 A) is tölthető szükség esetén. Ráadásul tartalék WL-T jeladó külön is vásárolható, ha erre van igényed. Specifikáció és ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó