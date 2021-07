Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » A Gretsch bemutatja: Gergo Borlai Signature pergődob A Gretsch bemutatja: Gergo Borlai Signature pergődob A dob fenomén Borlai Gergő és a Gretsch Drums közös munkája nyomán megszületett az USA metal pergő család legújabb darabja.

A kooperációban készült dobot, a Gergo Borlai Signature pergőt (GAS42514-GB) Gergő így jellemezte: „érzékeny, multifunkcionális, hangos és korlátlan szabadságot ad”. A hangszer – ami egyike a legkülönlegesebb pergőknek a Gretsch sorozatában – 4,25 x 14 inch méretű 1,2 mm vastag sárgaréz testtel büszkélkedhet, a dobtest pereme 45 fokos és 20 szálas sodronnyal, valamint 4 mm-es öntött kávával rendelkezik. A dobtest különleges szálcsiszolt finish-t kapott, részben az egyedi megjelenés, részben a még feszesebb hangzás miatt. Lightning Throw-Off™ sodronyváltó, nyolc mini baba, Gretsch Permatone by Remo dobbőr, valamint a dobtest belsejében található azonosító címke – melyen a gyártás éve és Borlai Gergő aláírása látható – teszik teljessé ezt az innovációnak számító különleges pergődobot. A Gergo Borlai Signature pergő tájékoztató listaára 303 055.- forint. Borlai Gergőt feltehetően nem kell bemutatni olvasóinknak, de érdemes idézni abból a sajtóközleményből, melyet a Gretsch adott ki az új Gergo Borlai Signature pergő kapcsán. „Borlai Gergő az egyike legizgalmasabb mai modern dobosoknak, aki fantasztikus technikájáról és szólóíról ismert, de világszerte tart mesterkurzusokat, és állandó fellépője a legnagyobb dobfesztiváloknak. Hazájában, Magyarországon, több mint háromszáz lemezen hallható játéka, de zeneszerzőként és producerként is többszáz lemezen közreműködött. Számos szakmai díj birtokosa, 2020-ban szólóalbumát két kategóriában is Grammy-díjra jelölték, 2021 áprilisában pedig Fonogram-díjat kapott. Évek óta Barcelonában él és alkot. Borlai a világ legelismertebb muzsikusaival dolgozik együtt, olyan nevekkel, mint Al Di Meola, Scott Kinsey vagy Scott Henderson. Legutolsó szólóalbuma, a 2020 nyarán megjelent The Missing Song érdekessége, hogy a lemez mindegyik kompozíciójában más és más legendás basszeros játszik, így például Stu Hamm, Gary Willis vagy Jimmy Haslip.”







További részletek a Gergo Borlai Signature pergő dobról: Gretsch Drums.

