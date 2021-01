Címlap » Hírek » A Gibson felvásárolta a Mesa/Boogie erősítőmárkát A Gibson felvásárolta a Mesa/Boogie erősítőmárkát A már egy ideje keringő pletykák beigazolódtak: A Gibson valóban megvásárolta az ikonikus Mesa/Boogie erősítőmárkát, mely saját neve alatt folytatja majd prémium erősítőinek a gyártását, miközben egyúttal a Gibson custom shop erősítőinek a gyártójává is válik. Foto credit: Gibson „Nagy izgalommal tölt el, hogy bejelenthetem a Mesa/Boogie csatlakozását a Gibson családjához” – adta hírül Instagram oldalán Cesar Gueikian, a Gibson kereskedelmi igazgatója. A Mesa/Boogie-t, az eredeti, amerikai „butik” erősítőgyártó vállalatot 51 évvel ezelőtt Randy Smith indította útjára, aki azoknak az úttörőnek számító áramköröknek a készítéséért felelős, melyek napjaink számos meghatározó gitárhangjához adják a hajtóerőt. A Gibson közleménye szerint Smith új pozíciójában is folytatni fogja szenvedélyes munkáját a csöves technológia terén, megvalósítva elképzeléseit a kézzel készült, prémium teljesítményt nyújtó erősítők megalkotásában. „75 éves vagyok, és továbbra is minden nap dolgozom” – tette hozzá Randy Smith. „Ezt tekintem a művészetemnek, és a csapatunk számos tagja már 30-40 éve dolgozik mellettem. Szemtanúi lehettünk, JC és Cesar hogyan alakították át a Gibsont, és rokon lelkeket láttunk, akik közös értékeket vallanak magukénak, valamint szenvedélyesen elkötelezettek a minőség iránt. A Gibson gitárjai ma jobbak, mint valaha, és amikor megkerestek, hogy szeretnénk-e a Gibson custom shop erősítőinek a gyártója lenni, egy tökéletes együttműködést láttunk magunk előtt, ami által még nagyobb tömegekhez juthatunk el, miközben a vállalat öröksége még az én időm után is fennmaradhat. A Gibson felismerte annak páratlan értékét, amit az évek alatt közösen építettünk, és a Mesa/Boogie történetének eme következő fejezete ennek az álomnak a folytatása lesz. Igazán szerencsésnek érzem magamat, hogy miután 50 éve azt csinálom, amit szeretek, ezúttal az új Gibsonnal való együttműködésnek is a része lehetek.” James “JC” Curleigh A Gibson elnök-vezérigazgatója, James 'JC' Curleigh hozzátette: „Nálunk a Gibsonnál rendkívül fontos, hogy az ikonikus múlt értékeit felhasználva haladjunk előre az innováció útján, mely küldetésünk több, mint 100 éve indult útjára alapítónk, Orville Gibson által. Azzal pedig, hogy a Mesa/Boogie ezentúl a Gibson Brands család tagjává válik, ez a küldetés tovább folytatódik Randy Smith és csapatának meghatározó vezetése mellett, aki az elmúlt 50 évben egy olyan ikonikus és innovatív márkát alkotott meg, mely kiállta az idő próbáját. Egy tökéletes partnerségnek nézünk elébe, mely közös szakmai tapasztalatainkon és a hangzás iránti szenvedélyünkön nyugszik” – nyilatkozta a Gibson elnök vezérigazgatója. https://www.gibson.com/ Kapcsolódó: Hurrá, a Gibson Guitars kikerült a csődhelyzetből! Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó