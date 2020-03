Címlap » Hírek » A Genesis 13 év után ismét turnézik A Genesis 13 év után ismét turnézik Mike Rutherford, Tony Banks és Phil Collins összeálltak egy turnéra, melyen Phil Collins nem fog dobolni, „csak” énekel. A trióhoz csatlakozik Nic Collins, Phil Collins 18 éves fia, aki édesapja helyét veszi át, valamint Daryl Stuermer gitáron és basszuson. A The Last Domino? turné (Utolsó dominó?) a Dublin Arénában indul november 16-án, és december 11-én a Glasgow SSE Hydro Arénában ér véget. Pontosabban, ez volt a terv, de akkora az érdeklődés, hogy az eredetileg meghirdetett 10 koncertre pillanatok alatt elkeltek a jegyek, ezért további 8 koncertdátum és helyszín került bejelentésre. A turné olyan nagy városokat érint, mint Liverpool, Leeds, Manchester, Birmingham és Newcastle, de két előadásra a londoni O2 Arénában is sor kerül. A Last Domino? turné 2007 óta az első alkalom, hogy a Genesis színpadra lép. „Több érv szólt amellett, hogy megcsináljuk, mint amennyi amellett, hogy ne. Ha ugyanúgy zajlana egy turné, ahogy régen, nem hiszem, hogy csinálnám. De manapság másképp is lehet turnézni, és én az elmúlt pár évben is ezt csináltam” – nyilatkozta Collins a Prog magazinnak. Miután Phil befejezte a saját turnéját, mindenki azt gondolta, »Beszélni kellene róla, és majd kiderül, vajon jó ötlet-e« – tette hozzá Banks. „Amikor úgy döntöttünk, hogy belevágunk, ki akartuk próbálni, milyen, ha ismét együtt játszunk. Így január elején pár hetet New York-ban töltöttünk, hogy kiderüljön, hogy szól a banda. Az emberek persze megkérdezték »Miért vagytok itt?« Mire mi azt feleltük, »Ó, csak egy esküvőre jöttünk« – meséli Banks.

Nic Collins Banks szerint az, hogy Nic Collins veszi át apja helyét a dobok mögött, meghatározó eleme a turnénak. „Nic nagyszerű dobos, és képes úgy megszólaltatni a dobokat, ahogy Phil tette fiatalon. Nekem és Mike-nak ez nagyon izgalmas érzés. Most eljátszhatunk néhány olyan dalt, amit már Phillel már régóta nem játszottunk. Játszunk régi anyagokat is, de lesz néhány új dolog is, olyan dalok, melyek az utolsó turnén nem voltak.” Banks azt is elmondta, hogy Peter Gabrielt, a zenekar korábbi énekesét, és Steve Hackett gitárost nem keresték meg, hogy játszanak az újra összeállt Genesisben. „Mindenkit összehozni eléggé nehéz lett volna” – mondta Tony Banks.

