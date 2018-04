Címlap » Hírek » A Fender párhuzamos univerzuma – Strat-Tele Hybrid A Fender párhuzamos univerzuma – Strat-Tele Hybrid A Fender még az év elején jelentette be, hogy áprilistól decemberig minden hónap elején bemutat egyet az új, limitált kiadású Parallel Universe sorozatának modelljeiből. Ezek közül az első a Strat-Tele Hybrid. Nem, nem a szemed csal meg, de kell pár másodperc, míg feldolgozod, hogy mi is történt ezzel a gitárral. Ez itt egy hagyományos, kőrisből készült Telecaster test, három Custom Shop ’69 Aged Strat pickuppal, szinkronizált Strat tremolós húrlábbal, Strat stílusú háromrétegű menta zöld koptatólappal, hogy az összhatás még megtévesztőbb legyen. Ráadásul a Fender csapata a Telecaster testet a Stratóra jellemző kényelmes kontúrokkal is ellátta, hogy ergonomikusabb legyen a hangszer. Ez a kényelem az American Professional “Deep C” profilú nyakra is kiterjed. A kezelőgombok – egy hangerő és két hangszín – valamint az ötállású pickup-váltó is a Strato jelleget hangsúlyozza. „Valami frissel, izgalmassal akartuk meglepni a vásárlókat, ami nem csak egy tipikus Tele vagy Strat” – mondta Allen Abbassi, a Fender elektromos gitárok termékfejlesztési részlegének igazgatója. A Fender egyébként már gyártott Telecastert három single-coil hangszedővel, ez volt a Nashville Tele. Az összetéveszthetetlen Telecaster testtel büszkélkedő és időtlen Stratocaster elektronikával és szerelvényekkel felruházott hangszer valóban két sokat bizonyított legendás gitárt ötvöz egy hangszerbe. Érdemes megnézni a videót, amiben Ryan Adams gitárosának, Todd Wisenbakernek kell bekötött szemmel felismernie, milyen gitáron játszik. A Strat-Tele Hybrid modellt Limited-Edition feliratú nyaklemezzel látták el, ami jelzi, hogy különleges kiadású hangszerről van szó. Keménytok és eredetiséget igazoló bizonyítvány is jár a gitárhoz, amit 2 színű Sunburst lakkozással forgalmaznak, tájékoztató listaára 1999 USD. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó