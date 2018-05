Címlap » Hírek » A Fender párhuzamos univerzuma – 2018 május A Fender párhuzamos univerzuma – 2018 május A limitált kiadású American Elite Telecaster HSS a Fender Parallel Universe sorozatának májusi modellje. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a Fender az év elején jelentette be, hogy áprilistól decemberig minden hónap elején bemutat egyet az új, limitált kiadású Parallel Universe sorozatának modelljeiből. Múlt hónapban néhányan biztos összevont szemöldökkel nézegették a Fender Strat-Tele Hybrid gitárját. A májusban debütáló Parallel Universe modell a Limited Edition American Elite Telecaster HSS, már nem hiszem, hogy különösebben felborzolná a kedélyeket, de a videót nézve, egészen különleges hangja van. Az Elite Telecaster kőris teste is a lehető legergonomikusabb kialakítású, az hangszer hátoldalán és tetőlapján is kényelmünket szolgáló bemélyedéseket alakítottak ki. Érdekesség a juharfa nyak változó "C-to-D" profilja és a változó rádiuszú (9.5”-14”) fogólap. A húrláb pozícióban közvetlenül a testre erősített ShawBucker hangszedőt találunk, amit kifejezetten ehhez a gitárhoz hangoltak. Középre és a nyakhoz pedig Pure Vintage ’64 Tele pickupokat szereltek. A három hangszedőhöz jár az ötállású pickup-váltó kapcsoló, de a gitár S-1 kapcsolóval is ellátták, aminek aktiválásával a ShawBucker és a nyaki pickup szól együtt. A testen átmenő húrozáshoz alkalmas fix húrláb 6 krómmal bevont réz húrlábbabát kapott, a felső nyereg csontból készült. A hangszer nitrocellulóz lakkozásán gyönyörűen átlátszik a kőrisfa erezete, engedi a hangszerfát „lélegezni” és visszafogottan elegáns külsőt kölcsönöz a gitárnak. Az American Elite Telecastert Limited-Edition feliratú nyaklemezzel látták el, ami jelzi, hogy különleges kiadású hangszerről van szó. Keménytok és eredetiséget igazoló bizonyítvány is jár a gitárhoz, melynek tájékoztató listaára 1999 USD. Részletes specifikáció: Fender Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó