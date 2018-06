Címlap » Hírek » A Fender párhuzamos univerzuma – 2018. június A Fender párhuzamos univerzuma – 2018. június A Fender Parallel Universe sorozatában már bemutattunk két elgondolkodtató hibrid modellt, melyekből kiderült, hogy Fender hogyan képzeli el klasszikus platformjainak ötvözését. Ezek limitált kiadású, de elérhető áron megvásárolható, különleges hangszerek. A sorban az első volt a Strat-Tele kombináció, majd jött májusban az American Elite Telecaster, a húrláb pozícióban egy méretes ShawBucker pickuppal. A júniusi Fender Parallel Universe modell a szintén limitált kiadású Jazz-Tele. A Jazz-Tele – mint ahogyan a neve is sugallja – egy Jazzmaster és egy Telecaster kombinációja, ami bármilyen zenei stílus autentikus vintage ihletésű megszólaltatására alkalmas, és megjelenését tekintve is jól sikerült, esztétikus modell. A hangszer kőrisfa Telecaster testre épül, a kőris klasszikus, jól rezonáló hangszerfa, ami tiszta, csilingelő magasakat, határozott közepeket és erőteljes mélyeket eredményez. A dolog a Jazzmaster koptatólappal és az American Vintage ’65 Pure Vintage Jazzmaster single-coil hangszedőkkel vesz másik irányt. Ezek a pickupok tiszta, egyedi vintage hangzással büszkélkedhetnek, de éles, karcos soundot is tudnak, amikor szükséges. A gitár a ’60s “C” profilú nyakat az American Professional Jazzmastertől kapta, a 9,5 inches rádiuszú rózsafa fogólapra 21 keskeny-magas érintő került, amelyek megkönnyítik a hajlításokat. A Jazz-Tele Jazzmaster/Jaguar húrlábat kapott, nikkel bevonatú réz Mustang® nyergekkel, melyeket a 9,5 inches rádiuszhoz igazítottak, és megörökölte a Jazzmaster kényelmes, lebegő tremolós húrtartó megoldását is. Ami az elektronikát illeti – szerencsére, vagy sajnos – ezen a gitáron nem található meg a Jazzmaster dupla áramkörös kapcsolása, a kezelőszervek csak egy háromállású pickup-váltóból, és egy hangerő, hangszín potiból állnak. A nyak fehér szegélyezése, keskeny-magas érintők, a „boszorkánykalap” alakú potméter gombok a tradicionális megjelenés fontos kellékei. A nitrocellulóz lakkozású Jazz-Tele kétszínű Sunburst vagy Surf Green színben kapható, 1999 dolláros áron. Részletes specifikáció: Fender. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó