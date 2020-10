Címlap » Hírek » A Fender idén több gitárt adott el, mint valaha A Fender idén több gitárt adott el, mint valaha Rekordszámú eladásról számolt be a Gibson, a Taylor és a Martin is, ahogyan egyre többen választják a gitártanulást a pandémia alatti lelki gyógyírként. Három éve látott napvilágot a Washington Postban az a cikk, mely szerint az elektromos gitárok kora leáldozott, és a piac lassú halálának lehetünk szemtanúi – alátámasztva ezt a neves gitárkereskedő, George Gruhn szavaival, aki olyan legendás gitárosokat látott el hangszerrel, mint Eric Clapton, Neil Young, Paul McCartney vagy Taylor Swift. Azonban közelebbről szemügyre véve a számokat, mi sem állhatna távolabb a valóságtól. A Fender például a 2020-as évre a vállalat fennállása óta valaha volt legnagyobb számú éves eladást könyvelheti el magának – mindezt pedig annak ellenére, hogy az év elején a COVID járvány, számos más iparághoz hasonlóan, a nagy gitármárkák háza táján is éreztette hatását, leállásra kényszerítve a gyártást, amit többen az utolsó kegyelemdöfésnek véltek az amúgy is hanyatló piacon. A gitáreladások száma azonban a leállást követően, minden várakozást felülmúlva, hirtelen megugrott. A brit Times cikke szerint a Fender gitártanulást segítő applikációja a „Fender Play” március vége és június vége között 150 000-ről 930 000 főre növelte felhasználóinak számát. Érdekesség, hogy az új felhasználók közel 20%-a 24 évesnél fiatalabb, 70%-uk pedig 45 év alatti, emellett pedig a hölgy gitártanulók száma a korábbi 30%-ról 45%-ra emelkedett. Ez a látványos érdeklődés az újonnan gitározni tanulók részéről pedig igazi robbanást idézett elő a vezető gitármárkák eladásaiban. Áprilisban a járvány kitörése miatt a Gibson is kénytelen volt bezárni gyárait, azonban a cég ügyvezetőjének, James Curleigh-nek elmondása szerint nyár végére már akkora igénnyel kellett szembenézniük, hogy alig győztek elegendő hangszert gyártani. Taylor Swift egy Taylor Super Jumbo gitárral Hasonló tendenciáról számoltak be más neves gitárgyártó vállalatok, mint a Martin és a Taylor vezetői is. A Sweetwater.com – mely az USA legnagyobb online hangszerboltja – egyik értékesítője is például így fogalmazott: „Már több, mint 25 éve vagyok a hangszerárusító szakmában, de ilyet még nem láttam. Olyan ez, mintha minden nap Black Friday lenne!” Kérdés azonban, hogy ez a fajta növekedés a járvány után továbbra is tapasztalható lesz-e – mi bízunk benne, hogy igen. - kd - Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó