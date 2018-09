Címlap » Hírek » A Fender bemutatta új Parallel Universe modelljét A Fender bemutatta új Parallel Universe modelljét A Fender folytatva az év elején bejelentett, havonta új limitált kiadású modellel jelentkező Parallel Universe sorozatát, bemutatta a Whiteguard Strat gitárt. A Parallel Universe – párhuzamos univerzum – gitársorozat újraálmodja a klasszikus 1950-es, 60-as Fender dizájnokat. Néhány ezek közül a hibrid fazonok közül jobban működik, jobban bejön, míg másokról – finoman szólva – megoszlanak a vélemények. Ezt a friss modellt talán a második kategóriába sorolnám. A Fender így nyilatkozik az új Whiteguard Stratról: „Minden gitáros, aki már álmodott arról, hogy jó lenne a Telecaster® harapós twang hangzását kombinálni a Strat ergonomikus vonalaival, elkészítettünk egy limitált kiadású gitárt, a Whiteguard Strat modellt. Tele szerelvények, elektronika és kényelmes játék? Ki kell próbálni.” Nagyon sokáig használtam Telecastert, és hogy őszinte legyek, semmi bajom nem volt a fazonjával, játékkényelmével, sőt nagyon kedveltem azt a formát… Az új Start harapós hangszínének titka a két Fender Custom Shop ’51 Nocaster pickupban rejlik. Ezekben a hangszedőkben megvan az a klasszikus hangzás, amiért a világ megszerette a Fendert. A Modern „C” profilú jávorfa Telecaster nyak 9,5 inches rádiusszal rendelkezik, és 22 keskeny-magas érintő, valamint csont nyereg került rá. További stíluselemek az ezüst Fender logó a fejen, és a “Limited Edition” gravírozás a nyakpálca takaró lemezen. Ami a szerelvényeket illeti a Whiteguard Strat American Professional Tele húrlábat kapott három kompenzált, henger alakú réz húrlábbabával, a kezelőszervek a tradicionális Tele fémpanelen elhelyezett Volume/Tone poti és a háromállású pickup-váltó. Itt jegyezzük meg, hogy a régi, nagyméretű "ashtray" (hamutartó) húrláb takaró fedelet, keskeny, modern és kényelmes fedélre cserélték le, amin, ha karjuk támaszthatjuk a tenyerünk élét, de van hely a húrok tompítására is. A Fender Deluxe hangolókulcsok staggered – különböző hosszúságú tengellyel ellátott – kivitelűek. Összegezve, biztos lesz vevője a limitált kiadású Whiteguard Stratnak, még az 1 949 USD áron is (ebben egy keménytok is benne van), de személy szerint nekem ez a hangszer egy kicsit túlságosan kevert, kusza, és nem érzem benne azt a pluszt, ami a korábbi Parallel Universe modellekben valahogy mindig megvolt. [ - kt - ] További részletek és specifikáció: Fender. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó