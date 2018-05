Címlap » Hírek » A Cort Guitars bemutatta új Sunset TC modelljét A Cort Guitars bemutatta új Sunset TC modelljét Az új Cort Sunset TC retró megjelenésű, öregített lakkozású hangszer, egy vintage butik gitár minden jellemzőjével, és mindez nagyon kedvező áron. A Cort új Sunset TC modellje a retro külsőt, a klasszikus megszólalást egyesíti egy meglehetősen egyedi, hibrid fazonú gitárban. Nem kell hozzá sokat szemlélődnünk, hogy felfedezzük, két ikonikus tömörtestű gitár – a Telecaster, és a Les Paul – formai jegyeit igyekeztek egy dizájnban megjeleníteni. A pehelykönnyű kőris test, meglepően erőteljes, feszes hangzást biztosít, kissé hangsúlyozott felső-középtartománnyal. A két Duncan Designed® hangszedőnek – a húrlábnál egy P90-1, a nyaki pozícióban pedig egy TE103B – köszönhetően a klasszikus soundok széles tárházát kapjuk, melyek nagyszerűen használhatók hagyományos rockhoz, country-hoz, pophoz, funky-hoz. A kőrisfa test és a csavarozott kemény juharfa nyak is hozzájárul az ütős hangzáshoz, ami tisztán átszól a zenekaron. A 22 érintős jatoba fogólap rádiusza 9,45” a hangszer menzúrája 25,5 inches, ezek a hagyományosnak mondható méretek, jellemzők mind szóló- mind akkordjátékhoz ideálisak. Néha az egyszerűség az, amire egy zenésznek leginkább szüksége van ahhoz, hogy elképzeléseit megvalósítsa. Egy hangerő és egy hangszín potméter, valamint egy 3-állású pickupváltó, mindössze ennyi található az új Cort Sunset TC modellen. Mindez egyszerű, világos és könnyen kezelhető, a gitáros a játékra koncentrálhat. A vintage stílusú hangolókulcsok nemcsak az autentikus retró megjelenést szolgálják, de funkcionálisan is precízek és stabil hangolást garantálnak. Az Cort modell öregített Worn Butter Blonde és Worn White Blonde lakkozással kaphatók, persze van, aki nem kedveli az efféle viseletes külsőt, de sokan szeretik. Ezt a modellt feltehetően olyan gitárosoknak szánták, akik szeretnek visszatérni a gyökerekhez és rajonganak a vintage hangulatú és hangzású gitárokért. Ezt a Cort Sunset TC esetében rendkívül kedvező áron meg is kaphatják. Javasolt kiskereskedelmi ár: 599 USD Bővebben: Cort Guitars Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó