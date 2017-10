Címlap » Hírek » A Cort Guitars bemutatta a GB75JH basszusgitárt A Cort Guitars bemutatta a GB75JH basszusgitárt A Cort új modellje egy igazán jó basszusgitár, amiben az időtlen dizájn és a mai modern hangzáshoz szükséges jellemzők ötvöződnek. A GB7 sorozat új modellje maximálisan kielégíti a 21. századi igényeket, minthogy egy már jól bevált testet és húrlábat kombinál továbbfejlesztett elektronikával, hangolókulcsokkal és még számos új tényezővel. A basszusjátékosok tapasztalni fogják, hogy a gitár hangzása tökéletes összhangban van a hangszer esztétikus megjelenésével. A hangszín, a feeling és a látvány a GB75JH esetében a mocsári kőris test köré épül. A mocsári kőris az egyik legnépszerűbb hangszerfa, amit széles körben használnak tömör testű basszusgitárokhoz, könnyű súlya és meglepően feszes és ütős hangzása miatt, amiben erőteljesen dominálnak a felső közép tartományok. A hozzáértő basszerosok értékelni fogják, ahogy a GB75JH erőteljes, ütős hangja átszól a mixen. A test természetes szépsége is lenyűgöző, a mocsári kőris egyedi erezete átlátszik a transzparens fekete lakkozáson. Az esztétikum és az erő kombinációja érződik a kanadai kemény juhar nyakon, ami a stabilitás mellett meleg, vastag hangot biztosít, erősebb felső közép frekvenciákkal. A gitárosoknak garantáltan tetszeni fog a GB75JH ergonomikus nyak csatlakozása, ami könnyű hozzáférést enged a juharból készült fogólap legfelsőbb fekvéseihez is. A hangszer menzúrája 35 inches, a fogólapra 21 érintő került. A Hipshot Ultralite hangolókulcsok jelentősen csökkentik a nyak súlyát, és így a hangszer balansza kiváló, akár ülve, akár állva játszunk. A hangszer megszólalását természetesen nagyban meghatározza az elektronika, és a GB75JH ezen a területen is kedvez a basszusjátékosoknak. A gitárt kétsávos EQ-val és passzív/aktív húzó-nyomó kapcsolóval látták el. Az új Tone Bass Humbucker pickup garantálja az erőteljes jelet, ugyanakkor érzékeny a legkülönfélébb játékmódokra, az Alnico V mágnes és a 41AWG tekercselő huzal gondoskodik a dübörgő és tiszta basszusokról. A humbucker hangszedőt egy VTB-ST single coil pickuppal párban alkalmazták, és ők ketten gyakorlatilag a basszus hangzások teljes spektrumát lefedik. A húrok rezonanciáját tökéletesen kezeli a tömör acél Omega húrláb, amit legnagyobb precizitással készítettek el a tökéletes funkcionalitás és hangi integritás érdekében. Specifikáció

Konstrukció: csavarozott nyakú

Forma: Double Cutaway

Test anyaga: mocsári kőris

Felső nyereg szélessége: 47,5 mm

Nyak anyaga: kanadai kemény juharfa

Fogólap: juharfa, 305 mm-es rádiusz, pont berakással

Érintők száma: 21 db

Menzúra: 35”

Hangoló kulcsok: Hipshot Ultralite Tuners

Húrláb: Omega

Hangszedők: Voiced Tone VTB-ST & VTB-H

Elektronika: 2 sávos EQ, passzív/aktív kapcsolóval

Szerelvények: króm

Koptatólap: átlátszó

Tájékoztató ár: 899 USD