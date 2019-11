Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A Cort bemutatta új X700 Duality gitárját A Cort bemutatta új X700 Duality gitárját A Cort X szériájának új zászlóshajója az X700 Duality mocsári kőris testén lángolt juhar topot visel, és két Seymour Duncan hangszedővel büszkélkedhet. A méltán közkedvelt X sorozat új modelljében egyszerre vannak jelen a butik-minőséget jelző hangszerfák és egyéb összetevők, az egyedi elektronikai megoldásokkal, melyekkel egy pillanat alatt szabadjára engedhetjük a hangszerben rejtőző vadállatot, de finoman uralkodhatunk is rajta. Mindez szó szerint, bármilyen zenei stílus és műfaj megszólaltatására alkalmassá teszi az új modellt. A mocsári kőris test meleg, vastag tónust biztosít, míg a lángolt juhar top, nemcsak esztétikailag vonzó, hanem színesíti a hangzást erőteljes felsőközép és csillogó fényes tartományával. A testhez háromrétegű jávorfa és panga-panga nyakat csavaroztak, melyre ébenfa fogólap került 24 rozsdamentes acél érintővel. A fogólap oldalán sötétben világító pozíciójelölőket helyeztek el, ami azért általában inkább a prémium kategóriás gitárok jellemzője. Az új X700-at Seymour Duncan humbuckerekkel szerelték fel, TB4 a húrlábnál és SH2N a nyaki pozícióban. A két humbuckerhez ötállású pickupváltót társítottak, ami a klasszikus humbucker hangzások mellett két kivételes single-coil hangzást is lehetővé tesz. Azáltal, hogy egyszerűen, csak a pickup választóval a zúzós metal és a meleg jazzes hangzások között kalandozhatunk, kivételesen könnyen kezelhetőnek és sokoldalúnak mondható ez a hangszer. A süllyesztett Cort CFA-III Tremolo rendszer nemcsak a zuhanó bombázó effektust kínálja fel, hanem a húrok lefelé engedésén kívül, nagymértékű húr magasság emelést is lehetővé tesz. A húrgépek a Cort saját gyártású staggered, satus, szerkezete, ami kemény játék mellett is pontos, stabil hangolást garantál. A Cort X700 Duality nemcsak egy gyönyörű, fényes lakkozással, látványos szín- és fakombinációval megáldott hangszer, hanem egy könnyen kezelhető nagy tudású gitár, amivel a Cort már-már a prémium kategóriát ostromolja.

