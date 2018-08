Címlap » Hírek » A Cort bemutatta új CR300 gitárját A Cort bemutatta új CR300 gitárját A Cort állítása szerint a CR300 azoknak készült, akik PAF (a Gibson legendás Patent Applied For pickupja) hangzást szeretnének, a hozzátartozó árcédula nélkül. Az új CR300 klasszikus single-cut design, egy pár figyelemreméltó aktív hangszedővel, melyek a Cort szerint tökéletesen emulálják a klasszikus 1950-es PAF hangzást. Nem igen van olyan pickup, melyet olyan legenda övez, mint a PAF humbuckereket. A PAF rövidítés feloldása a „Patent Applied For”, vagyis magyarul „szabadalmazásra beadva”. Ez állt az első, humbucker hangszedők hátoldalán, melyeket Seth Lover tervezett a Gibsonnak, és a késő ’50-es években meg is jelentek a Les Paul gitárokon. A PAF pickup a rocktörténet részévé vált, ezért gyakran készülnek róla másolatok. CR300

Az új Cort CR300 nyilvánvalóan egy Les Paul másolat, bár a kivágás alsó szarva egy kissé hosszabb, mint az eredetié, feltehetőleg azért, hogy mégse legyen tökéletes a hasonlóság. A gitár teste mahagóniból készült, domborított juharfa tetőlappal. A mahagóni nyak ragasztott konstrukció, melyen jatoba (brazil cseresznye) fogólap található, téglalap alakú pozíciójelölőkkel és 22 érintővel, a hangszer menzúrája 24,75 inches. Az új Cort vintage jellegű hangolókulcsokat, Tune-O-Matic stílusú húrlábat kapott stopbar húrtartóval. EMG RetroActive Fat 55

A hangszert egy készlet EMG RetroActive Fat 55 humbuckerrel szerelték fel, melyek a gyártó véleménye szerint úgy szólnak, mint az eredeti passzív hangszedők, de némi modern ízzel, az aktív áramköröknek köszönhetően. A hangszedőket két hangerő és két hangszín potival, valamint egy háromállású pickup-váltóval kezelhetjük, mint a Les Paulon. Lévén, hogy aktív, alacsony impedanciájú hangszedőkről van szó, kevésbé zajosak és a gitárt jól lehet hosszabb kábellel is használni. Az új Cortot Aged Vintage Burst színben gyártják, ami három tónusú sunburst, a fekete szín helyett sötétvörös árnyalattal. Bizonyára lesznek, akik fanyalognak, mert nem Gibson felirat díszeleg a fejrészen. A konstrukció, a stílus, az anyagválasztás rendben van, a Cort CR300 jól használható gitár lehet. Ha azok az állítások, melyeket a Cort közzétett az EMG RetroActive Fat 55 hangszedőkről, gyakorlatban beigazolódnak, akár még alkalmi vételnek is tekinthetjük. Specifikáció és ár Mezzoforte Hangszeráruház.