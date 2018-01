Címlap » Hírek » A Cort bemutatta B6 Plus AS basszusgitárját A Cort bemutatta B6 Plus AS basszusgitárját A B6 Plus AS basszusgitárral a Cort új hathúros, nyitott pórusú lakkozással ellátott modellel bővítette Artisan sorozatát. Ez a csavarozott nyakú, meleg, nyitott hangzású, rendkívül széles spektrumú hangi adottságokkal rendelkező hangszert olyan hozzáértő zenészek számára tervezték, akik a legjobb minőségű anyagokból és csúcstechnológiát képviselő összetevőkből készült hangszert keresnek. A gitárosok értékelni fogják, hogy ez a megnövelt hangterjedelmű basszusgitár hű maradt a jól bevált, hagyományos jellemzőihez, ugyanakkor számos modern fejlesztést is kapott. Mint a Cort Artisan sorozatának más basszusai, a B6 Plus AS is Bartolini MK-1 hangszedőkkel produkálja a szuper hangminőséget. Az MK-1 hozza a Bartolini márkától megszokott kiváló hangzást, sok ütős és meleg középpel és transzparens, csillogó magasakkal, melyek tökéletes arányban vannak egymással. Ezekhez a hangszedőkhöz társul a Markbass MB-1 EQ, ami kombinálja a kristálytiszta hangzást és a természetes melegséget, az eredmény: lágy mélyek, testes közepek és fényes magasak. A természetes és transzparens erősítés nem színezi a hangszerfa eredeti organikus rezonanciáját. A Markbass 3-Band EQ rendszer és a Cort tervezői által választott mocsári kőris test tökéletes párost alkotnak. A kőris remek rezonancia képessége egyedi közép hangokat, megnövelt mélyeket és tiszta magasakat nyújtanak, így jön létre a nagyszerűen kiegyenlített Cort hangzás. Az Open Pore Natural (nyitott pórusú natúr) fényezés is növeli a hangszer rezonancia képességet és csökkenti a súlyát. A B6 Plus AS nyaka ötrétegű panga-panga fából készült diófa erősítéssel, és panga-panga fogólappal. A panga-panga kelet-afrikai trópusi fa, hangzásilag ahhoz a wengéhez áll közel, amit a Cort öthúros modelljein használ. A panga-panga feszes és határozott közepeket nyújt, ami kiegészíti a mocsári kőris test fényes hangját és széles rezonancia képességét, jól kiegyenlített, a teljes basszus spektrumot lefedő hangzást eredményezve. A B6 Plus AS balanszát a Hipshot Ultralite hangolókulcsok is javítják, melyek 30%-kal könnyebbek, mint átlagos társaik. A fekete szerelvények, a natúr fényezés és a double-cutaway testforma merész, de esztétikus külsőt kölcsönöz a gitárnak. A prémium kategóriás anyagokból készülő, nagyszerű hangú Cort B6 Plus AS basszust alapvetően profik számára készítették, de a javasolt 900 dolláros ára elérhetővé teszi akár olyan hobbi zenészek számára is, akik egy profi hangszert szeretnének magukénak tudni. Bővebben hamarosan: http://www.cortguitars.com/en/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó