Címlap » Hírek » A Cort a közelmúltban mutatta be X500 gitárját A Cort a közelmúltban mutatta be X500 gitárját Amikor a Cort teljesen átdolgozott X sorozata debütált, bemutatkozott a zászlóshajó, a testen átmenő nyakú, számos csúcskategóriás jellemzővel felruházott X500 modell is. Habár az X500 alapvetően agresszív metal stílusokra készült, ez a gitár eléggé sokoldalú ahhoz, hogy más stílusokban is nagyszerűen teljesítsen. A gitár tervezésénél a zenekaron átszóló erőteljes hangzás és a mai, legmodernebb külső jegyek pontos egyensúlyára törekedtek, és ez maradéktalanul sikerült is. A X500 csúcskategóriás jellemzői közül először a mocsári kőris test felső és alsó szárnyának különleges mintázatát említenénk, ami szépen átlátszik az áttetsző lakkozáson. A pehelykönnyű test meglepően ütős és feszes hangzást produkál, hangsúlyozott felső-középtartománnyal. Ami a gitár hangkitartását illeti, semmilyen más nyakillesztés nem produkál olyan sustaint, mint a testen átmenő nyakú konstrukció. Ennél szilárdabb nyakillesztés nem létezik, hiszen a test lényegében a nyak folytatása. A finoman ívelt test-nyak átmenet valóban ideális a villámgyors játékra a fogólap teljes hosszában. Az ötrétegű juharfa-panga panga nyak is része ennek a stabilitásnak, sima felülete szinte inspirál a gyors riffekre, és a legmagasabb fekvések is könnyen elérhetőek. A játékkényelmet tovább fokozza a gitár különleges „U” profilú nyaka és a változó rádiuszú fogólap.



Az X500 EMG® hangszedői erőteljes hangzást nyújtanak, és garantálják, hogy a minden egyes hang jól hallhatóan szólaljon meg. A kerámia mágnesnek köszönhetően az EMG 60 tökéletes magas átvitellel és hatalmas kimenő jellel dicsekedhet. Ez a hangszedő világos és karakteres hangot biztosít, és kiválóan működik a nyaki pozícióban. A húrlábnál a forradalmian új EMG 81 dolgozik, ami a precíz tervezésnek köszönhetően hihetetlen mennyiségű magasat szállít, éles, átható hangzást és hosszú lecsengést produkál. Kifinomultsága ellenére az X500 mégis rendelkezik azzal az egyszerűséggel, amit a gitárosok kedvelnek. Az „egy hangerő, egy hangszín, háromállású pickup-váltó” kombináció világos és olyan egyszerű hogy a gitáros kizárólag a játékra koncentrálhat. A Floyd Rose® Special Tremolo rendszer kiiktatja a hangolódási problémákat, és plusz lehetőséget teremt a zenei elképzelések megvalósítására. Az X500 két natúr színben készül: Open Pore Trans Grey és Open Pore Jean Burst (nyitott pórusú áttetsző szürke és nyitott pórusú áttetsző égetett kék). A fogólap fehér szegélyezése, fekete szerelvények és a zárt, öntött hangolókulcsok teszik teljessé a hangszer esztétikáját. További információk és hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó