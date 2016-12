Címlap » Hírek » A Boss bemutatta Waza Craft CE-2W Chorus pedálját A Boss bemutatta Waza Craft CE-2W Chorus pedálját Az új Waza Craft CE-2W Chorus prémium kategóriás analóg pedált kizárólag Japánban készítik, gyártását az első kórus effektpedál megszületésének 40. évfordulója alkalmából kezdte meg a Boss. A Roland – a Boss anyavállalata – 1975-ben mutatta be a JC-120 Jazz Chorus erősítőt, amit a mai napig is gyártanak. Ebben az erősítőben alkalmazták először a „Dimensional Space Chorus” effektet, ezt a jellegzetes, nagy kiterjedésű modulált hangzást. A következő évben megjelenő CE-1 Chorus Ensemble ugyanezeket, a Jazz Chorus-ból megörökölt analóg kórus és vibrato áramköröket tartalmazta. Ez nem csak a Boss első effekt pedálja volt, hanem a világ első kórus effektje is, amit pedál formában gyártottak! Három évvel később egy olyan, kisebb méretű pedálba pakolták bele a Boss újítását, ami a mai napig is otthont ad a Boss effekteknek. Ez volt a CE-2 Chorus, és bár ez a pedál már elemmel működött, csak mono kimenete volt. A Boss klasszikus fejlesztése idén ünnepli 40. évfordulóját, ebből az alkalomból készült el a Waza Craft CE-2W pedál, amely az eredeti analóg Chorus pedálok legendás hangzását kelti életre. Az ünnepi alkalomból megjelenő Waza Craft CE-2W Chorus prémium kategóriás analóg összetevőinek és old-school BBD áramköreinek köszönhetően tökéletesen reprodukálja a CE-1 és CE-2 hangzását. Standard módban az autentikus CE-2 hangzást élvezhetjük, most először sztereóban. A CE-1 módban az eredeti pedál kórus és vibrato hangzását halljuk, de ameddig az eredeti pedálon csak egy potméterrel, egyszerre volt szabályozható a kórus effekt intenzitása és mélysége, most erre két külön poti áll rendelkezésünkre. Az új Waza Craft CE-2W Chorus pedálra öt év Boss garancia érvényes, hazai ára 71 000 Ft. További részletek: Boss Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó