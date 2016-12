Címlap » Hírek » A BOSS bemutatta új Katana erősítő sorozatát A BOSS bemutatta új Katana erősítő sorozatát A Katana – eredetileg a japán szamurájok által viselt kard neve volt – mára a becsület, a pontosság és a művészi tökéletesség szimbólumává lett a japán kultúrában. Ezt a nevet viselik büszkén az új sorozat modelljei. A Boss a napokban mutatta be új, Katana erősítő sorozatát, melynek modelljei kifinomult, ütős rock hangzással és beépített BOSS effektekkel büszkélkedhetnek. Az új sorozat születéséhez nagyban hozzájárult az a fejlesztési folyamat, amely a híressé vált Waza erősítők kibocsátását előzte meg, valamint az az elszánt törekvés, hogy a Katana sorozat tagjai a legtökéletesebb rock hangzást nyújtsák. Kategóriáját meghazudtoló hangzása és dinamikája tökéletesen alkalmassá teszi a Katana erősítőket koncertszínpadon és stúdióban történő használatra. Katana-50 A Katana – eredetileg a japán szamurájok által viselt kard neve volt – mára a becsület, a pontosság és a művészi tökéletesség szimbólumává lett a japán kultúrában. A Katana erősítők büszkén vállalják ezt a történelmi elnevezést, minthogy a generációkon átívelő BOSS szakértelemnek és precizitásnak köszönhetően a sorozat erősítői kifinomult és átütő hangzást produkálnak. A Katana modellekben új, szabadalmazott áramköröket alkalmaztak, az erősítők hangzását aprólékos, minden részletre kiterjedő finomhangolással tökéletesítették. A Katana sorozat a hagyományokon alapuló szakértelmet és a mai modern funkciókat ötvözi ezekben a valóban új generációs rock erősítőkben. A Katana sorozat három kombóból és egy erősítőfejből áll. Az 50 wattos Katana-50 és a 100 wattos Katana-100 egyaránt egy darab egyedi gyártású 12 inches hangszóróval készül. A Katana-100/212 100 W teljesítményt ad le, és két egyedi, 12 inches hangszóróval szerelték fel. A szintén 100 W teljesítményű Katana Head külső ládával történő használatra készült – olyan hangfallal, mint pl. a Waza Amp Cabinet 412 – habár nagyon szellemes módon, tartalmaz egy beépített 5 inches monitor hangszórót, hangszínbeállításhoz és gyakorláshoz. Katana-100/212 Mindegyik Katana erősítőben öt erősítő karakter közül választhatunk: Clean, Crunch, Lead, Brown, és Acoustic. Mindegyik erősítő karaktert a BOSS mérnökcsapata finomhangolta, hogy a rock gitárosok minél szélesebb spektrumban tudjanak professzionális hangzásokat használni. A Waza erősítőkből örökölt Brown karakter azt a kifinomult high-gain hangzást tudja, ami rendkívül keresett a világ legnagyobb rock gitárosai körében is. Az akusztikus karakter természetes hangzást kínál az elektroakusztikus gitároknak, ezáltal is tovább növelve a Katana használhatóságát.

Katana Head - nagyításhoz klikk a képre! Mindegyik Katana erősítő integrált elérést biztosít 55 BOSS effekthez, melyeket az ingyenes BOSS Tone Studio szerkesztő programmal szabhatunk testre. Az erősítőbe egyszerre 15 különböző effekt tölthető be, és ezek közül három használható egyidejűleg. A jól kitalált Tone Settings funkcióval egyedi erősítő és effekt beállításokat tárolhatunk el - összesen 4 tárhelyre - melyeket azonnal előhívhatunk, ugyanakkor egyetlen gomb (Panel) érintésével visszaugorhatunk a kezelőpanelen beállított hangzásra. Kéz nélkül, külső vezérléssel is kezelhetjük a Tone Settings funkciót, opcionális lábkapcsolóval, expression pedállal, vagy a Katana Head esetében MIDI eszközzel. Habár a Katana erősítők számos kifinomult funkcióval rendelkeznek, világos, jól áttekinthető kezelőfelületüknek hála, gyorsan, egyszerűen beállíthatunk egy kívánt hangzást. Ebben segítségünkre van az újszerű Power Control funkció, ami lehetővé teszi, hogy kis hangerő mellett is teljesen kihajtott hangot kapjunk, ami nagy előny kisebb színpadokon, vagy otthoni gyakorlásnál. Hazai árak és további információk: Mezzoforte Hangszeráruház