Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » A Boss bemutatta új hordozható „utcazenész” erősítőjét A Boss bemutatta új hordozható „utcazenész” erősítőjét A Roland Cube Street hordozható erősítő régóta az utcazenészek egyik kedvence, az elemmel is üzemeltethető döntött, padló-monitor fazonú erősítő nagy népszerűségnek örvend. Most Boss márkanév alatt jelent meg egy újabb változat, a Boss Cube Street II.

A Boss kétcsatornás sztereó Cube Street II erősítője megörökölte elődje döntött, monitor-jellegű formáját, de a csatlakozó aljzatok az erősítő tetejéről a hátoldalára költöztek. Kapunk egy XLR / jack kombó bemenetet, ami mikrofont és hangszert tud fogadni, valamint egy 6,3-as jacket, amihez gitárt vagy mikrofont csatlakoztathatunk. Rendelkezésünkre áll még egy 6,3-as jack vonalkimenet, egy 3,5 mm-es AUX / iCube link ki- és bemenet, egy mini TRS fejhallgató kimenet és két 6,3-as jack aljzat lábkapcsoló csatlakoztatásához. Szintén itt kapott helyet egy USB port, amellyel számítógéphez csatlakoztathatjuk a kombót.

Két csatorna és egy looper

Bár a két csatorna egymástól független, saját dedikált 3 sávos EQ-val és zengetővel rendelkezik, látható, hogy az XLR bemenetes csatornát – bár hangszert, pl. billentyűt is tud kezelni – elsősorban énekre optimalizálták, erről árulkodik a Harmony effekt, melynek három állásával - Unison, High, és Higher - szólamokat tudunk az énekhez adni. A gitárcsatornán a Volume gomb mellett ott figyel a Gain poti, ami ugye fontos egy gitár bemenetnél, és erősítő modelleket is kapunk. Három akusztikus gitár, 1 Instrument, 4 elektromosgitár és egy mikrofon állása van az AMP TYPE kapcsolónak. Ebből mindjárt az is kiderül, hogy vonal szintű jelet leadó hangszert vagy aszimmetrikus mikrofont is használhatunk ezen a csatornán. A gitárcsatornán az említett Reverb mellett kórus vagy delay effekttel is dúsíthatjuk a hangzásunkat. Az erősítőt beépített looperrel is felszerelték, ami 45 másodperc sztereó audiót tud rögzíteni, de a kényelmes használatához, feltehetően szükségünk lesz egy külső lábkapcsolóra. A gitárcsatorna része még egy egyszerű hangoló, a kezelőpanel sarkában kapott helyet az AUX bemenet szintszabályzója és egy kétállású Max / Eco kapcsoló, amellyel az elemeket kímélhetjük, persze így kisebb teljesítményt kapunk.

Bluetooth képesség plusz költségért

Összességében jól átgondolt és jól használható mobil erősítőnek tűnik a Boss Cube Street II, amit 8 db AA elemmel vagy hálózati adapterrel is üzemeltethetünk. További extra, hogy az erősítőt okostelefonról is vezérelhetjük az új Boss BT-Dual Bluetooth Audio Adapter segítségével. Ez rendkívül praktikus szolgáltatás, de az adapter nem tartozék, azt nagyjából 18 000 forintért külön kell megvásárolnunk. Talán a Boss ezt gyárilag beépíthette volna az erősítőbe, mint ahogyan ezt már más gyártók megteszik napjainkban. Pedig a Bluetooth Adapter megléte esetén az ingyenes CUBE Street II Editor alkalmazással olyan állítási, finomhangolási lehetőségekhez férünk hozzá, melyek csak így érhetők el. Az effektek paraméterezésénél több lehetőséget kapunk, a mikrofoncsatorna Harmony effektjét lecserélhetjük kórus, phaser, flanger vagy tremoló effektre, ugyanezt megtehetjük a gitárcsatorna kórus effektjével, egyéni beállításainkat Live Set-ként menthetjük el. ellenőrizhetjük az elemek állapotát, és még számos további állítási lehetőséghez férhetünk hozzá. További könnyebbség, hogy vezeték nélkül csatlakoztathatjuk okostelefonunkat, vagy táblagépünket az erősítőhöz és így zenei alapokra játszhatunk, vagy gyakorolhatunk.

USB port, i-CUBE Link

Az erősítő hátsó paneljén található i-CUBE Link és USB port segítségével jelet küldhetünk videó, livestreaming vagy zenekészítő alkalmazásokba helyszíni rögzítés esetén. Az i-CUBE Link aljzat monó kimenetet biztosít, és a legtöbb telefonhoz és táblagéphez csatlakoztatható a mellékelt kábellel, míg az USB port támogatja a digitális sztereó kapcsolatot számítógéppel vagy iOS-eszközzel. * * Ha i-CUBE Link-en vagy USB-n keresztül iOS eszközt szeretnénk csatlakoztatni az erősítőhöz, szükségünk lesz egy Apple adapterre A Boss márkanévvel jelzett Cube Street II meglehetősen közel áll a Roland verziókhoz, azonban van néhány lényeges különbség. A mini erősítő súlyát 4,4 kg-ra csökkentették a tartósabb modern ABS anyagból fröccsöntött konstrukciónak köszönhetően, ugyanakkor a két 6,5 inches hangszóróval szerelt erősítő teljesítményét 10 W-ra (2 x 5 W sztereó) növelték. Bár a Cube Street II erősítőt elsősorban zenészek, előadók számára tervezték, könnyű hordozhatósága és felszereltsége okán számos más területen is jól használható. Így ideális megoldás lehet prezentációkhoz, workshopokhoz beszéd hangosítására. AUX bemenete és opcionális Bluetooth képessége miatt alkalmas háttérzenék megszólaltatására vagy akár karaoke előadásokhoz is. A piros és fekete színben elérhető Boss Cube Street II tájékoztató ára 128 900 forint. További információk: https://www.boss.info/hu/products/cube_street_2/