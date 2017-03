Címlap » Hírek » A Blackstar bemutatta LT Echo mini erősítőit A Blackstar bemutatta LT Echo mini erősítőit A Blackstar filozófiája mindig is az volt, hogy a lehető legtökéletesebb játékélményt nyújtsa a gitárosoknak, anyagai lehetőségeiktől függetlenül. A Blackstar bemutatta kiváló hangú, megfizethető árú gyakorló erősítőit, melyekben megtalálható a cég szabadalmazott ISF hangszínszabályzója és egy szalagos-hatású delay effekt is. A Blackstar filozófiája mindig is az volt, hogy a lehető legtökéletesebb játékélményt nyújtsa a gitárosoknak, anyagai lehetőségeiktől függetlenül. Ennek szellemében születtek meg az LT-ECHO 10 és az LT-ECHO 15 kétcsatornás gyakorló erősítők, melyekkel elsősorban azokat a gitárosokat célozták meg, akik nem régen vannak ezen a rögös pályán, de igényesek gitárjuk hangzására. Az LT-ECHO 10-ben két 3 inches hangszóró dolgozik és 10 W a teljesítménye, míg az ugyanilyen konfigurációjú LT-ECHO 15 kombó már 15 W-ot teljesít, és kapott egy Gain és egy hangszínszabályzót is. Mindkét erősítőt felszerelték vonalbemenettel, ahová pl. MP3 lejátszót csatlakoztathatunk. A hangszóró emulált kimenetre fejhallgatót köthetünk csendes gyakorláshoz, de felvételre is használhatjuk, vagy keverőre is kiküldhetjük a jelet. A Blackstar szabadalmazott ISF (Infinite Shape Feature) szabályzóját balra tekerve karakteres amerikai hangzást kapunk feszes mélyekkel és agresszív közepekkel. Ha teljesen jobbra tekerjük az ISF gombot a melegebb, kevésbé erőszakos brit hangzást élvezhetjük. Az LT Echo 15 súlya 4,6 kg, méretei: 326 x 263 x 174 mm (szélesség x magasság x mélység).

Az LT Echo 10 súlya 3 kg, méretei: 216 x 252 x 142 mm (szélesség x magasság x mélység). Várható árak: LT Echo 10 – 60 GBP

LT Echo 15 – 85 GBP



