Címlap » Hírek » A Berki-Sárik Duó az IF Caféban - képriport A Berki-Sárik Duó az IF Caféban - képriport Laza, fergeteges, virtuóz és vidám – Sós Gábor képriportja a Berki-Sárik duó IF Cafe-beli október 30-i klubkoncertjéről. A Berki Tamás – Sárik Péter duó rendszeres fellépője a budapesti és vidéki jazz színpadoknak. Ezúttal a kicsi, de annál hangulatosabb IF Café közönsége élvezhette a felszabadult és virtuóz muzsikájukat. Az egy billentyű és egy énekhang felállás, teljes értékű, telt hangzással szólalt meg. Remek improvizációk váltották egymást, és ha Hegyi Iván sport- és rock szakíró stílusában akarnánk fogalmazni, akkor Berki – Sárik döntetlen. Sárik egy zongoraszólammal "üzent" a galériáról leszűrődő zene halkabbá tételéért, visszajátszotta az ott elhangzott melódiát. Berki show-jának pedig szerves és nélkülözhetetlen része különleges sapkagyűjteménye, szinte minden számhoz külön sapka… A standard feldolgozások mellett saját kompozíciókat halhattunk a közös „Minden Délibáb” című lemezükről, de elhangzott a "No, nézd csak mindenki" című örökérvényű opus is, az est végén pedig a Búcsú blues, most is rögtönzött szöveggel aktualizálva, a helyhez és időponthoz. Nagyszerű este volt! Fotó Sós Gábor

