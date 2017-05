Címlap » Hírek » 60.évfordulós VOX csemegék II. 60.évfordulós VOX csemegék II. A VOX AC15 1958 januárjában debütált, de a legendás brit erősítőgyártó már most kínál néhány különlegességet a 60. évforduló alkalmából, tulajdonképpen egy évvel a születésnap előtt. Előző írásunkban két VOX mini erősítőt mutattunk be, most következzen a Vox Adio Air GT, az évforduló alkalmából bemutatott Bluetooth képességgel felruházott modellező kombó. Az Adio új stílust képvisel a VOX modellező erősítői között. Lekerekített sarkai és kissé díszpárnára emlékeztető fazonja ellenére büszkén viseli a VOX tradicionális, rombusz rácsozatú szövéssel díszített hangszóróvásznát. Gazdag hangzását a 2 x 25 W teljesítményű erősítő, a két 3 colos hangszóró és a legújabb VET (Virtual Elements Technology), modellező technológiát alkalmazó erősítő modellek garantálják. A Bluetooth képességnek köszönhetően minden kezelőszerv kábel nélkül Bluetooth-on keresztül is kezelhető. A paraméterek szerkeszthetők és a kombó kivételesen jó minőségű audio streamingre is alkalmas. Összességében egy kiváló, több funkciós gitárerősítő, ami egyaránt jól használható otthon, a nappali szobában, színpadon, vagy bárhol útközben. Legfontosabb jellemzők:

50 W kimenő teljesítmény 2 x 3” hangszóró, széles sztereó hangzás Nyolc óra folyamatos működés 8 db AA elemmel Pehelykönnyű súly, mindössze 2,9 kg VOX szabadalmazott VET modellező technológia 11 beépített erősítő modell 19 minőségi effekt Tone Room szoftverrel összesen 23 erősítő modell Bluetooth képesség távoli kezeléshez, és minőségi audio streaming

AUX bemenet, USB port Acoustage virtuális surround effekt by KORG Bassilator áramkörrel felszerelt EQ, a vastag mély hangok érdekében Zajcsökkentés a high-gain hangzásoknál Beépített hangológép JamVOX III modellező szoftver Más DAW szoftverek, ASIO driver támogatása A Vox Adio Air BS típusjelzéssel basszusgitárhoz is kapható, ennél a kombónál az erősítő modellek és az effektek eltérnek a gitár verzión találhatóktól. A Vox Adio Air erősítők júniustól lesznek kaphatók Európában, az áruk 340 EUR körül lesz. További információk: VOX Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó