Címlap » Hírek » 60. évfordulós VOX csemegék 60. évfordulós VOX csemegék A VOX AC15 1958 januárjában debütált, de a legendás brit erősítőgyártó már most kínál néhány csemegét a 60. évforduló alkalmából, tulajdonképpen egy évvel a születésnap előtt. Most ezekből a VOX AC 2 Rhythm és AC2 Rhythm Bass modelleket mutatjuk be. Következő írásunkban kitérünk a nagyobb teljesítményű Adio Air GT és Adio Air BS erősítőkre és az AC30 Rádióra, ami leginkább VOX és retro rajongóknak lehet stílusos ajándék. A rendkívül népszerű mini gyakorló erősítő sorozat az AC1 Rhythm VOX, most újabb reinkarnációban éled fel. Az AC2 RhythmVOX kifejezetten gitárosok számára készült, míg az AC2 RhythmVOX Bass modellt basszusgitárosoknak tervezték. Az 1 W kimenő teljesítményt megduplázták, így most mindkét mini erősítő 2 W teljesítményt ad le. A kiváló minőségű effektek és a széles választékban rendelkezésre álló ritmus minták kezelése rendkívül egyszerű. Minthogy az erősítők elemmel is működnek, bárhol használhatjuk őket. Rendkívüli figyelmet fordítottak az erősítők minden apró részletének megtervezésére, így azok megjelenésükben, kidolgozásukban egy igazi VOX minőségét nyújtják. Az AC2 RhythmVOX kombón három erősítő mód közül választhatunk Clean, Crunch és Lead. A Gain, Tone és Volume potikkal könnyedén előállíthatjuk a nekünk tetsző hangzást. Összesen 81 ritmus minta – 9 stílus, 9 variációval és ötféle effekt: Chorus, Delay, Reverb, Chorus + Delay, Chorus + Reverb – valamint fedélzeti hangoló segít a gyakorlásban, de AUX bemenet és fejhallgató kimenet is rendelkezésünkre áll. A mini kombóban két 3 colos, 8 Ohmos hangszóró dolgozik, és tartozékként kapunk hozzá egy AC/DC 9 Voltos adaptert is. A basszus változatban beállítható három erősítő mód Normal, Flat és Scoop, egyéb jellemzőiben megegyezik a gitár változattal. Az AC2 RhythmVOX tökéletesen alkalmas gyakorló erősítőnek, bemelegítéshez a backstage-ben, vagy akár utazáskor, és minden olyan helyzetben ahol nagyobb méretű, csak hálózati feszültségről üzemelő erősítőt nem tudunk használni. Mindkét modell 2017 júniusától lesz kapható, az ára várhatóan 67 Euro lesz.

További információk: VOX