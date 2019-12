Címlap » Hírek » 5. GETCLOSER JAZZ FEST 2020. március 4-8. - MOMkult 5. GETCLOSER JAZZ FEST 2020. március 4-8. - MOMkult „2016-ban megalapítottuk a GetCloser Jazz Festet, mely alapvetően egy háromnapos fesztivál, és eddigi rövid múltja ellenére Magyarország prémium jazz fesztiváljai közé került.”

Richard Bona, Alfredo Rodriguez - Fotó: Adam Hart A Zenész Magazin számos GetCloser Concerts által szervezett koncertről tudósított, ott voltunk a Victor Wooten Supergroup, Pat Metheny, Quincy Jones, vagy a Wooten Brothers koncertjén, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Kleb Attila, a Get Closer igazgatója és művészeti vezetője még 2016-ban indította útjára a GetCloser Jazz Festet, ami idén tavasszal is megrendezésre kerül, és nem akármilyen neveket vonultat fel.

Sárik Péter Trió A hazai jazzélet meghatározó alakjai mellett olyan világsztárok léptek már fel, mint Billy Cobham, Richard Bona, Trilok Gurtu, Paolo Fresu, Omar Sosa, Ron Carter, Richard Galliano, John Scofield, Erik Truffaz, Nicholas Payton, James „Blood” Ulmer, Lizz Wright, Kenny Garrett, Patricia Barber és az Aguas Trio.

Barabás Lőrinc Quartet - Fotó: Nagy Márton 2020 márciusában az 5. GetCloser Jazz Festre különleges, jubileumi programmal készültek, és öt napon keresztül ünnepelhetjük a műfajt. A hazai jazz krémje hangsúlyosan képviselteti magát, így fellép a Harcsa Veronika - Gyémánt Bálint duó, a Barabás Lőrinc Quartet, itt mutatkozik be Mogyoró Kornél és Papesch Péter vadonatúj duója, Lukács Miklós első alkalommal lép színpadra Gerald Cleaver dobossal és Reuben Rogers bőgőssel, valamint itt tartja az épp 50 éves legendás ECM kiadónál megjelent Titok című lemezének bemutatóját Snétberger Ferenc is. Erik Truffaz Quartet - Fotó: Sitara Ibrahimova Snétberger Ferenc új triójában két legendával játszik együtt: a Charles Lloyd, Tomasz Stańko és Bobo Stenson partnereként is ismert svéd bőgőssel, Anders Jorminnal, valamint az amerikai avantgárd dobossal, Joey Baronnal, aki John Zorn együttesének meghatározó tagja, de játszott Bill Frisellel, John Scofielddall, Al Jarreau-val és Dizzy Gillespie-vel, illetve a popzene olyan ikonjaival, mint Michael Jackson vagy David Bowie. A fesztivál fénypontja Erik Truffaz lemezbemutató koncertje és a Richard Bona - Alfredo Rodriguez duó fellépése lesz, akikhez csatlakozik Pedrito Martinez, akit jelenleg a világ elsőszámú latin perkásának tartanak.

Snétberger Ferenc - Fotó Kleb Attila Részletes műsor és jegyek:

https://getcloserconcerts.com/koncert/getcloser-jazz-fest-2020/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó