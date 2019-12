Címlap » Hírek » 2020-tól a Yamaha képviseli az Ampeget Európában 2020-tól a Yamaha képviseli az Ampeget Európában A Yamaha Music Europe 2020. április 1-től átveszi az Ampeg az európai képviseletét és terjesztését.

A Yamaha Guitar Group Inc. (YGG), a japán Yamaha Corporation leányvállalata, még 2018 májusában vásárolta meg az Ampeg céget, ahogy arról akkor mi is hírt adtunk. A Yamaha Music Europe (YME) a napokban Hamburgban jelentette be, hogy 2020. április 1-től átveszi a világ piacvezető basszuserősítő márkájának, az Ampegnek az európai képviseletét és terjesztését. „Izgatottabbak nem is lehetnénk, az Ampeg kétségkívül a legismertebb basszuserősítő gyártó a világon. Az is a javukra írandó, hogy a világ első basszuserősítője is a nevükhöz fűződik. Nagy megtiszteltetés, hogy ezt az örökséget tovább vihetjük” – nyilatkozta akkor Marcus Ryle, a Yamaha Guitar Group társelnöke. A Yamaha Music Europe – a Yamaha Corporation és a Yamaha Guitar Group európai leányvállalata – számára egyértelmű előrelépés, hogy átveheti az Ampeg helyi disztribúcióját. Az ikonikus Ampeg brand és termékvonal jól illeszkedik a Yamaha Music Europe már meglévő termékpalettájához, és szélesíti a gitárosok és basszerosok számára a kínálatot. A cég termék portfóliójával – ami most a Yamaha, Bösendorfer, Line 6 és Ampeg márkákat foglalja magában – a vállalat vezető pozíciója az európai hangszerpiacon még jobban megszilárdult. Yamaha Music Europe

A Yamaha Music Europe hangszerek, zenével kapcsolatos eszközök, otthoni szórakoztató elektronikai berendezések vezető nagykereskedelmi forgalmazója Európában, emellett pedig zeneoktatással is foglalkozik. A cég komoly hangsúlyt fektet a fiatal zenészek képzésére, a zenészek támogatására és a zene megszerettetésére. A Yamaha Music Europe a Line 6 termékek európai forgalmazását is ellátja. Ampeg

A zeneipar leginnovatívabb erősítői közül jó néhány megjelenése az Ampegnek köszönhető. Ilyen például az első basszuskombó, az első zengetővel ellátott gitárerősítő, és az „igazi” színpadi basszuserősítő, az ikonikus, 300 wattos SVT. 1940 óta az Ampeg egyedi, és gyakran a piacon még nem lévő új megoldásokkal jelentkezett, így hat amerikai szabadalom fűződik az Ampeg márkanévhez.

Eddig a sajtóközlemény, mi pedig drukkoljunk, hogy a Yamaha kiterjedt viszonteladói hálózatában változatlan minőségben mejelennek az Ampeg termékei…