2018-ban is Songbook Songwriting Camp! 2018-ban is Songbook Songwriting Camp! Songbook Songwriting Camp 2018 – elindult a jelentkezés! + Ceemusic – lengyel dalszerző tábor magyar résztvevőkkel. 2017 novemberében a Zeneszöveg.hu a Songbook.hu csoport tagjaként megrendezte az első magyarországi, nemzetközi dalszerző tábort, 20 magyar és 10 külföldi résztvevővel, többek között lengyel, cseh, brit és svéd alkotókkal. A hétvégén ért véget az Artisjus által megrendezett Songwriting Camp, amely szintén nemzetközi dalszerző tábor, Budapesten, magyar résztvevőkkel (is), addig a Songbook már dolgozik a 2018-as, második dalszerző táboron. A következő Songbook Songwriting Campet 2018. október 24-28-ig rendezik, szintén Tállyán. Idén is harminc résztvevővel zajlik majd a rendezvény, amelyből tíz meghívott és tíz nemzetközi delegált vendég lesz majd, tíz hely egyikének megpályázására pedig bárkinek van lehetősége. JELENTKEZZ ITT! A 2017-es táborban született Knoll Gabi dala, a Nobody To Die For, amely most a Dal 2018 legjobb 30 dala között versenyez, s akár ő is képviselheti majd hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon is. Az esemény következő állomása a 2018-as Songbook Songwriting Camp lesz, amely szintén nemzetközi részvétellel valósul meg. Ceemusic A gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatok eredményeként 2017 decemberében a lengyel Ceemusic Songwriting Campen a Zeneszöveg.hu / Songbook.hu ajánlásával több hazai zenész / producer is képviselte hazánkat. Johnny K. Palmer és Kozma Kata, valamint Závodi Marcel is ott voltak a varsói dalszerző táborban. A Zeneszöveg.hu, amely 2018-tól a Songbook.hu csoport tagjaként működik, egyre bővülő tartalmaival s a zenei élet számára hasznosítható lehetőségeivel most nemzetközi vizekre is evez: hamarosan nem csak a magyar dalszöveg oldal újul meg, hanem a V4 országok és a későbbiekben számos más régió felé is nyitnak majd, minden területen létrehozva az adott ország specifikus dalszöveg adatbázisát. Mindez új lehetőségeket, a hazai zenei élet számára megnyíló kapukat jelent, hiszen ez a cég kultúrmissziója is egyben. Kozma Kata Kozma Kata, aki a hazai zenei életben ismert és elismert producernek számít (dalai rendszeres szereplői az Eurovízió hazai válogatóinak ismert előadók tolmácsolásában, s emellett is számos hazai zenésszel dolgozik együtt) külföldön sem ismeretlen a szakmai berkekben. Filmzenék és egyéb izgalmas kooperációk résztvevője, aki a 2017-es Songbook Songwriting Camp után tavaly év végén szintén a Songbook ajánlásával jutott el a lengyel táborba, ahol olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Monika Lewczuk, aki jelenleg az egyik legnépszerűbb lengyel popsztár, s akinek a lemezén Kata egyik dala is szerepel majd. A rengeteg élmény mellett további sikeres együttműködéseket is hozott számára a tábor. Johnny K. Palmer, aki szintén nemcsak hazai, hanem nemzetközi berkekben is ismert producer, előadó és szerző, szintén részt vett a lengyel dalszerző táborban. "A varsói CEE Music Songwritingcamp eddigi karrierem legmeghatározóbb élménye volt. Hihetetlenül inspiráló és motiváló volt hogy sikeres külföldi dalszerzöktől és producerektől ilyen poszitív viszajelzéseket kaptam" - mesélte Johnny. Závodi Marcel és Johnny K. Palmer A harmadik magyar résztvevő Závodi Marcel volt, aki szintén részt vett az első magyarországi táborban is. Zävodi saját dalai mellett producerként is tevékenykedik, jelenleg Tolvai Reni és Király Viktor Eurovíziós induló dalát is ő jegyzi. "Nagyon sikeresen zárult a második lengyelországi songwriting camp-em is. Igazán tehetséges zeneszerzőkkel, énekesekkel ismerkedhettem meg most is és még jobban megszilárdult a kapcsolatom a lengyel Universal kiadóval. 2018-ra már 3 lengyel kollaborációm is otthonra talált, az egyik Lanberry-nél, akit már ismertem korábbról, emellett Ash-sel dolgoztunk együtt Sara Boruc Mannei-el, aki ismert modellként most kezdi énekesi karrierjét és Marta Gałuszewskaval, aki pedig a 2017-es Voice Of Poland-et nyerte meg."