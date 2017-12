Címlap » Hírek » 2018 Musikmesse Drum Camp 2018 Musikmesse Drum Camp Ash Soan, Karl Brazil és más dobosok is megerősítették részvételüket a 2018-as Musikmesse Drum Camp rendezvényén. Karl Brazil, fotó: PietroSutera

A Musikmesse 2018 kiemelkedő esemény minden dobos és dobrajongó számára. A zenei vásár alkalmából immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Drum Camp eseményen nemzetközileg elismert dobosok fogják bemutatni dobfelszerelésüket és tudásukat, exkluzív bemutatók, workshopok keretében. A dobosok naponta lépnek színpadra, majd a bemutató után autogramot osztanak, valamint dobbal és egyéb ütőhangszerekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolnak. Ash Soan, fotó: F.Desmaele A bemutatókra a 9.0-ás csarnokban, egy hangszigetelt, ultra modern technikával felszerelt, 70 négyzetméteres helységben – a Blood, Sweat & Tears Box-ban – kerül sor. A 2018-as Drum Camp programja már kezd kialakulni, minthogy Ash Soan (Adele) és Karl Brazil (Robbie Williams, James Blunt) már megerősítették, hogy fellépnek. Ők ketten az első és második helyet foglalják el stúdió és session dobos kategóriában a MusicRadar 2017-es „Best in Drums" listáján. Patrick Metzger, fotó: Christian Weber Hozzájuk csatlakozik Ralf Gustke, aki a Söhne-Mannheims zenekarban játszott évekig és Patrick Metzger dobtanár, aki a Beatrice Egli svájci pop sztár zenekarával turnézik. A 2018-as Musikmessén a sikeres Guitar Camp is folytatódik, szintén nemzetközileg ismert gitárosok részvételével. Az első biztosra vehető nevek: Jeff Waters (Annihilator), Mattias 'IA' Eklundh (Freak Kitchen), Alen Brentini (Andreas Gabalier) és Nick Johnston. Ralf Gustke, fotó: Heiko Frantz Az előadások, workshopok, autogramosztó személyes találkozások a Drum Camp és a Guitar Camp rendezvényein minden Musikmesse látogató számára ingyenesek. További információk a 2018-as Musikmesséről: www.musikmesse.com