Címlap » Hírek » 180 fokos zenei fordulat a Touch Me Not háza táján 180 fokos zenei fordulat a Touch Me Not háza táján Szakított a „cukisággal” a pop/metál-t játszó Touch Me Not zenekar, februárban megjelenő 5 számos EP-jükön már gonoszabb vizekre eveznek.

Géczi Eszti távozása után, a helyére érkező Korbeák Norbival felborult a nemek egyensúlya, ami a közeledő EP anyagán is jól hallgató majd. „Most, hogy tesztoszteron többségbe kerültünk, nincs mit tenni, nem lehet már cuki metált játszani...” – vallja be Kucsera Lilla, a zenekar frontembere.

A most debütáló ’Holnaptól’ c. daluk az új zenei irány első képviselője. A zenekar elmondása szerint ez egy „kísérleti metál” mivel hangzásban egy picit eltér a többi daltól, súlyosabb breakdown-ok vannak benne, de nem fognak csalódást okozni a hamarosan megjelenő kislemezzel.

Az új dalban vendégeskedik a Lost Continent zenekarból ismert Bokodi Bálint, aki kérdés nélkül igent mondott felkérésükre. „A dal a férfi-nő, nappal-éjszaka pólusról szól egy életképtelen kapcsolat tükrében, melyhez úgy gondoltuk, hogy passzolnának a Bálint-féle scream-ek, így kiegészítve Lilla énekét.” – árulja el Varga László, gitáros.

Február 22-én a Kuplungban hallhatjátok idén először az új felállásban a zenekart!

