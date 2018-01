Címlap » Hírek » 10 fontos ember az elektromos gitár történetében 10 fontos ember az elektromos gitár történetében Az elektromos gitár feltalálása nem fűződik egy ember nevéhez, zenészek, feltalálók, hangszerkészítők, mérnökök, sorozatos munkájának, kísérletezésének eredményeként fejlődött ki. Az alábbiakban lássuk azt a tíz embert, akiknek elévülhetetlen szerepe volt ennek a zenetörténeti jelentőségű hangszernek a létrejöttében. A lista persze nem lehet teljes, de igyekeztünk a legjelentősebb fejlesztésekhez fűződő neveket összeszedni. 1. George Beauchamp Ro-Pat-In-25 „Frying Pan” Az egész elektromos gitár ötlet soha nem valósult volna meg, ha a texasi születésű George Delmetia Beauchamp nem jön rá, hogy a mechanikai módszerek – rezonátoros gitár – nem az igazán vezetnek eredményre a nagyobb hangerő elérésének útján. Beauchamp gitáros és feltaláló is volt, és az ő fejében fordult meg (állítólag) először az elektromos erősítés ötlete, vagyis, hogy hogyan kell a húrok által „meghajtott” elektromágneses gitár pickupot készíteni. Ezt a tervet az első kereskedelmi céllal gyártott elektromos steel gitáron alkalmazták, ami Ro-Pat-In-25 „Frying Pan” (Serpenyő) néven 1932-ben került forgalomba. Minthogy Beauchamp egyik társa a Svájcból bevándorló Adolph Rickenbacker volt, ebből a cégből lett később a Rickenbacker. 2. Walter Fuller Charlie Christian és a Gibson ES-150

A Gibson tervezőmérnöke, Walter Fuller átvette a húrok mechanikai rezgését elektromos jellé alakító pickup ötletét, és nagyjából 1935-re kifejlesztette forradalmian új hatszög alakú hangszedőjét. A fedőlap alatt két hosszú mágnest rögzítettek, amit a kívülről látható 3 csavar is jelez. A Beauchamp mágneses hangszedőjénél kevésbé testes Fuller féle pickupot először a Gibson első üzletileg is sikeres „elektromos spanyol” gitárján, az ES-150-en alkalmazták 1935-ben. Minthogy az ES-150 elválaszthatatlan a ’30-as évek legnagyobb gitárlegendájától Charlie Christiantól, Fuller találmánya Charlie Christian pickup néven vált ismertté. 3. Alvino Rey

Alvino Rey Egy jó és igazságos világban Alvino Rey nevét ma legalább annyian ismernénk, mint Les Paulét, ha ugyan nem többen. Rey, a kiváló zenész és zseniális feltaláló, rengeteget tett a kezdeti időkben az elektromos gitár népszerűsítéséért, miközben a hangszer továbbfejlesztésén is fáradozott. A korai ’20-as években még tinédzserként erősítőterveken és első hangszere, a bendzsó hangszedőjén dolgozott. Ő volt az első, akinek a gitárjátékát rádión közvetítették, 1933 januárjában, a KGW rádióállomásról a portlandi Oregonból. A Gibson ES-150 pickup korai munkálataiban is részt vett, és a nevéhez fűződik a talk box – beszélő gitár – effekt kidolgozása is, amit a ’70-es években Jeff Beck, Peter Frampton, Joe Walsh és még sokan mások használtak. 4. Les Paul

Les Paul Nem Les Paul találta fel az elektromos gitárt. Sőt, nem ő tervezte a Gibson Les Paul modellt! Mégis kiemelkedő szerepe volt a hangszer fejlesztésében és népszerűsítésében. Makacs kísérletezőként egy normál akusztikus gitárból, némi tömör fenyőfából, és egy kézzel tekercselt hangszedőből megalkotta első tömör testű elektromos gitárjának prototípusát. Ez volt a legendás „Log”, vagyis „Tuskó”, amelynél az eredeti gitár alsó és felső üreges részét a tömör fenyőfa tömbhöz illesztette, hogy gitár formája legyen a hangszernek. Később számos ponton módosított a gitáron, és 1946-ban elvitte a Gibson gyár elnökéhez. Ahogy később Les Paul visszaemlékezett, egyszerűen kinevették. Azonban az elkövetkező pár évben lényeges változások történtek. 1950 körül a Fender elindította első tömör testű elektromos gitárjának, a Broadcasternek a tömeggyártását, Les Paul és felesége, Mary Ford pedig ismert sztárok lettek. Így esett, hogy a Gibson megkereste a „srácot a hangszedős seprűnyéllel”. A Gibson együttműködési és szponzorációs szerződési ajánlatott tett Les Paulnak egy új, tömör testű elektromos gitárra. Ennek eredményeként jelent meg 1952-ben a Gibson Les Paul.

Les Paul és Paul Kevesen tudják, hogy a többsávos hangfelvételi technika, illetve maga az alapötlet is Les Paul nevéhez köthető. A felvett anyagot átjátszotta egy másik berendezésre, és eközben a meglevő felvételhez hozzámuzsikált. Első időkben acetát lemezeket használt, később áttért a magnószalagra. Ez a többsávos felvételi technika adta az ötletet a több sávon felvett, zenekarként szóló gitárhangzásokhoz, amit pl. Jimi Hendrix, Jimmy Page, Brian May is használt.