Címlap » Hírek » Zävodi, aki nem csak #háttérzaj Zävodi, aki nem csak #háttérzaj Závodi Marcel mindössze 17 éves, de az a zenei örökség, annak a világnak az alapjai, amelyek egészen kisgyermekkorától atombiztos talajt jelentettek számára, több évtizedre nyúlnak vissza. Édesapja Závodi Gábor zenész, zeneszerző, szövegíró és producer, aki több mint 30 éve működik sikeresen a hazai zenei életben. Marcel azonban mégis valami nagyon friss, üde színfoltot képvisel nem csak profi házistúdió-birodalmukban, hanem egyre inkább a hazai és a nemzetközi palettán is. A fiatal DJ/producer/zeneszerző tehetséggel beszélgettünk a

jelenről, a jövőről, s picit a múltról is. Mivel édesapád nevét lehetetlen nem megemlíteni, beszéljünk róla és egyúttal az eddigiekről egy kicsit. Mi az első emléked azzal a zenei világgal, ami a nap minden percében körbevesz Téged? Hát, hogy őszinte legyek, mostanában már egy másfajta zenei világ tagja vagyok, azonban az édesapám által megismert univerzum kifejezetten szép emlékekkel indított útra. Kisgyermekként ugrálhattam Somló Tomi mellett a színpadon, Demjén mellett énekelhettem az Arénában és sok más helyen is. Színpadi tapasztalatot kaptam – nem szakmai értelemben, hanem inkább megtanultam könnyen legyűrni a gátlásaimat. Mikor döntötted el, hogy a zenei pálya lesz a Tiéd és mit szóltak ehhez a szüleid? A szüleim, amióta ismerem ezt a világot, mindig támogattak, akármit szerettem volna éppen csinálni. Rengeteg hobbim volt/van, ami a művészethez köthető, mindig ugyanúgy segítettek és bátorítottak, mint akkor, amikor a zenélést választottam. A zene, mint fogalom, születésem óta kísér engem. Ha jól sejtem, ovis koromban hoztam meg azt a döntést, hogy komolyabban szeretnék ezzel foglalkozni. Kifejezetten egy ambiciózus vagyok és nagyon sok minden van, amit életem során meg akartam tenni, ettől függetlenül (akármi is volt az aktuális jövőképem saját magamról) a zene volt az, amit sose tudtam a fiókba tenni, így hoztam meg azt a döntést, hogy ez lesz a prioritás. Erősségemnek a produceri munkásságomat tartom, ettől függetlenül álltam már a színpadon billentyűsként Marge mögött és hamarosan hallható lesz egy Heights című dal is, amelyben én énekelek. Korábban színészkedtél is – ez hogyan jött, és ki tudnál-e emelni olyan momentumokat, amelyekre különösen szívesen emlékszel vissza? Életem talán egyik legjobb döntése volt, hogy Földessy Margit Szindra Stúdiójában tanultam. A zenei karrierem során is nagyon nagy segítség volt számomra a színpadi jelenlétek esetében. Olyan magabiztosságra tehet szert ember, ami páratlan. Természetesen nagyon sok olyan pillanat van, amit örök emlékként őrzök, de talán a Margit által szervezett Ki Mit Tudok voltak a legszebb emlékek, melyeken olykor versmondóként is, és nyilván zenészként is részt vehettem. Játszottál a Nemzeti Színházban, ráadásul Alföldi Róbert rendezése alatt – ezt, ráadásul ennyire fiatalon, nagyon kevesen mondhatják el magukról. Látszott, hogy ebben is tehetséges vagy. Mi volt az, ha volt olyan pillanat, ami eldöntötte, hogy a zene lesz az életed főszereplője? Számomra akkor vált ez biztossá, amikor az akkora már jól ismert barátommal, Ducsai Ábellel elhatároztuk, hogy elkezdünk popzenéket csinálni. Vele játszottam a Vadászjelenetek Alsó-Bajorországból c. darabban is, és miután a színházi munka véget ért, Ábellel a zene kötött minket össze addig a pontig, amíg másfelé sodorta őt az élet. Beszéljünk arról, ami mostanában történik Veled. Hirtelen nagyon beindultak a dolgaid: TV2 – Dalfutár produceri részvétel, Zeneszöveg.hu támogatott lettél és ott vagy a Dal 2017 döntőjében, Berkes Olivérrel.

Hajós Andris által nagyon sok lehetőségre és barátra tudtam szert tenni. Egy zseniális koncepciót talált ki, ami a nem zenével foglalkozó érdeklődőknek is betekintést ad a háttérmunkákba. Nagyon sok hálával tartozom Andrisnak és a TV2 csapatának. Ezek mellett hatalmas köszönet jár a Zeneszöveg.hu-nak, hogy hittek bennem és megismerhettem olyan embereket, akiknek a munkái több éve inspirálnak. Berkes Olivér barátommal régóta terveztük a közös megjelenést és nagyon örülünk, hogy A Dalban kapott lehetőséget a kooperációnk. Fotó: Fódi Benedek Mindezek mellett érkeztek hírek arról is, hogy ennek a lengyelországi zenei kirándulásnak több komoly hozadéka is van, mesélj erről egy kicsit! Nagyon sok nemzetközileg is elismert emberrel ismerkedtem meg a tábor kapcsán. Dolgozhattam együtt világslágerek énekeseivel és dalszerzőivel egyaránt. Egyesekkel még mindig szoros kapcsolatot tartunk és igyekszünk minél többet együtt dolgozni – már amennyire a távolság megengedi. A ZAIKS (a lengyel jogvédő – a szerk.) által szervezett és a Zeneszöveg.hu által támogatott Songwriting Camp-en különböző nemzetiségű szakmabeliekkel dolgoztál együtt, hogyan hatott ez rád és arra, amin például épp ma dolgozol? Nagyon sokat fejlődtem a zenehallgatás közbeni reakciók megítélésében, észrevételében. Az első nap után elkezdtem kifejezetten olyan dolgokat alkalmazni egy dalban, amiről tudom, hogy az ottani embereknek tetszik. Szerencsére mivel nem utasítások, vagy tanácsok kapcsán használom ezeket a funkciókat, ezért 100%-osan tudok velük azonosulni. A mai napig is rengetegszer használom a tudást, amit a kirándulásom során szerezhettem. Min dolgozol éppen? Jelenleg egy reklámzenén dolgozom, illetve olyan munkákon, amelyeknél a Lengyelországban megismert személyek a megrendelői, emellett pedig készül a saját, Zävodi projektem első lemeze is. Sorolhatnánk a kisebb és egyre nagyobb neveket, akikkel valamilyen formában együtt dolgoztál már zenei téren, de ha valaki rákeres az általad működtetett Zävodi nevű projektre, megtalálja ezeket az információkat. Ezt szeretnéd folytatni a jövőben is? Kifejezetten. Szeretek kollaborálni emberekkel és emellett még színpadon is játszani. Egy producer csak így kaphat ilyesmi lehetőséget. A Zävodi projekt nem kötött és ez az, ami 100%-osan én vagyok. Leginkább itt tudok megnyílni, ezért érzem szükségesnek, hogy létezzen. Magyarországi vagy külföldi siker tenne boldogabbá? El lehet-e választani a kettőt és szeretnéd-e egyáltalán mindkettőt? Szerintem nem kell összekötni a kettőt. Teljesen különböző mindkét világ. Magyarország áll a legközelebb a szívemhez és a budapesti fények inspirálnak a legjobban. Ettől függetlenül bolond lennék, ha megtagadnám a külföldi lehetőségeket. Ki az, akivel a legszívesebben dolgoznál együtt? Lehet külföldi és hazai név egyaránt... A külföldi színről a The Weeknd nevét emelném ki, a hazaiak közül szerencsére majdnem minden ilyen előadóval volt szerencsém dolgozni, de mindenképp szeretnék még Rúzsa Magdival és Caramellel is együttműködni. Szaniszló Hajnalka Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó